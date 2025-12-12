صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کوٹ ادو: دو کاروں میں تصادم ‘95سالہ بزرگ جاں بحق

  • ملتان
کوٹ ادو: دو کاروں میں تصادم ‘95سالہ بزرگ جاں بحق

کوٹ ادو(ڈسٹرکٹ رپورٹر)تھانہ صدر سرورشہید کے علاقہ اڈہ گدارہ کے قریب دو کاریں آپس میں ٹکرا گئیں۔ جنوبی سمت جانے والی آلٹو کار میں سوار رنگپور کے رہائشی 95 سالہ نوازش علی موقع پر جاں بحق ہو گئے۔۔۔

 جبکہ منور الطاف زخمی ہو گئے اور ریسکیو کے ذریعے ہسپتال منتقل کیا گیا۔ پولیس کے مطابق حادثہ تیز رفتاری اور غفلت کے باعث پیش آیا۔ حادثے کی اطلاع ملنے پر پولیس موقع پر پہنچی اور ٹکر مارنے والے کار ڈرائیور صدام حسین کے خلاف قانونی کارروائی شروع کر دی گئی۔ مقامی انتظامیہ نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ ڈرائیونگ میں احتیاط کریں تاکہ مستقبل میں ایسے حادثات سے بچا جا سکے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
آدمی کا مقدر
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
کچھ خبریں پرانی نہیں ہوتیں!
رسول بخش رئیس
نسیم احمد باجوہ
شاہی خاندان سے تعلق رکھنے والا فقیر
نسیم احمد باجوہ
جویریہ صدیق
ملک نازک دور سے گزر رہا ہے
جویریہ صدیق
آصف عفان
بھٹکتی روحیں
آصف عفان
امیر حمزہ
پاکستان زندہ باد!
امیر حمزہ