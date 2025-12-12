صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کوٹ ادو پولیس کی کارروائی ٹرک ڈرائیور اور شراب فروش گرفتار

  • ملتان
کوٹ ادو (ڈسٹرکٹ رپورٹر) تھانہ دائرہ دین پناہ اور تھانہ صدر کوٹ ادو کی پولیس نے گشت کے دوران متعدد مشتبہ افراد اور گاڑیوں کا معائنہ کیا۔

دائرہ دین خانہ چوک پر ٹرک ڈرائیور محمد یونس گرفتار ہوا جبکہ اس کے پاس ڈرائیونگ لائسنس نہیں تھا۔ تھانہ صدر کی ٹیم نے محمد ذیشان شاہ سے 15 لیٹر غیر قانونی شراب برآمد کی۔ علاوہ ازیں ملزم عبدالمجید نے والد کو بھگانے کی کوشش کی۔ تمام مقدمات درج کر کے قانونی کارروائی شروع کر دی گئی اور گاڑی و غیر قانونی شراب قبضے میں لے لی گئی۔

