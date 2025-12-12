صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مظفر گڑھ پولیس میں افسران و اہلکاروں کے تبادلے

  • ملتان
مظفر گڑھ پولیس میں افسران و اہلکاروں کے تبادلے

کوٹ ادو (ڈسٹرکٹ رپورٹر) ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر ، ضلع ہیڈکوارٹر اور RI/LO پولیس لائنز میں اہم تبادلے عمل میں لائے گئے ہیں۔

محمد فاروق/1191 نائب ریڈر کو ڈی ایس پی کوٹ ادو سرکل سے آپریٹر ڈی پی اوکوٹ ادو، عزیز احمد C/686 گن مین ڈی ایس پی کوٹ ادو سرکل سے آپریٹر ڈی پی او کوٹ ادو، سمیع اللہ/168 تھانہ سٹی کوٹ ادو سے گن مین ڈی ایس پی کوٹ ادو سرکل، ندیم احمد/530 نائب ریڈر ڈی ایس پی کوٹ ادو سرکل سے ٹیلی فون آپریٹر ڈی پی اوکوٹ ادو اور محمد شعیب/584محافظ خانہ کوٹ ادو سے نائب ریڈرڈی ایس پی کوٹ ادو کے طور پر تفویض کیے گئے ہیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
آدمی کا مقدر
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
کچھ خبریں پرانی نہیں ہوتیں!
رسول بخش رئیس
نسیم احمد باجوہ
شاہی خاندان سے تعلق رکھنے والا فقیر
نسیم احمد باجوہ
جویریہ صدیق
ملک نازک دور سے گزر رہا ہے
جویریہ صدیق
آصف عفان
بھٹکتی روحیں
آصف عفان
امیر حمزہ
پاکستان زندہ باد!
امیر حمزہ