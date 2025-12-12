صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ملتان ڈویژن میں باکسنگ کھیل کے فروغ کیلئے اقدامات

  • ملتان
ملتان ڈویژن میں باکسنگ کھیل کے فروغ کیلئے اقدامات

پرائمری سکولز سے یونیورسٹی تک ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام شروع کیا جائے گا

 خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار )ملتان ڈویژن میں باکسنگ کھیل کو فروغ دینے کیلئے ڈویژنل باکسنگ ایسوسی ایشن ملتان کے سیکرٹری جنرل محمد پرویز پراچہ اور ڈویڑنل باکسنگ کوچ مقصود خان نے اہم اقدام اٹھایا۔ ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام میں گرلز اور بوائز کو پرائمری سکولز سے یونیورسٹی سطح تک تربیت اور مقابلے کروانے کا منصوبہ بنایا گیا ہے۔

پروگرام میں نئے کوچز، ریفریز اور ججز کو بھی ٹریننگ دی جائے گی۔ پنجاب باکسنگ ایسوسی ایشن اور پاکستان باکسنگ فیڈریشن تکنیکی معاونت فراہم کرینگے ۔ ڈسٹرکٹ سپورٹس آفیسرز، ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسرز، کالج پرنسپلز اور یونیورسٹیز کے ڈائریکٹرز سے رابطے جاری ہیں تاکہ ضلع بھر کے نوجوان کھیل میں حصہ لے سکیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
آدمی کا مقدر
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
کچھ خبریں پرانی نہیں ہوتیں!
رسول بخش رئیس
نسیم احمد باجوہ
شاہی خاندان سے تعلق رکھنے والا فقیر
نسیم احمد باجوہ
جویریہ صدیق
ملک نازک دور سے گزر رہا ہے
جویریہ صدیق
آصف عفان
بھٹکتی روحیں
آصف عفان
امیر حمزہ
پاکستان زندہ باد!
امیر حمزہ