کرسمس کی آمد ،گرجا گھروں کی سکیورٹی سخت
وہاڑی (نمائندہ خصوصی،خبرنگار ) کرسمس کی آمد کے پیش نظر گرجا گھروں کی سکیورٹی کیلئے اقدامات۔ ڈی پی او وہاڑی تصور اقبال نے خود مختلف گرجا گھروں کا دورہ کیا اور سکیورٹی انتظامات کا تفصیلی جائزہ لیا۔۔۔
اور تعینات پولیس افسروں اور اہلکاروں سے بریفنگ لی ۔انہوں نے ہدایت کی کہ عبادات کے دوران الرٹ رہتے ہوئے فرائض سرانجام دئیے جائیں ۔ان کا کہنا تھا کہ تمام گرجا گھروں پر پولیس کی مؤثر نفری تعینات ،امن و امان کو یقینی بنانے کے لیے سنیپ چیکنگ، سرپرائز ناکا بندیوں اور سرچ اینڈ سٹرائیک آپریشنز کا دائرہ مزید وسیع کر دیا گیا ہے ۔