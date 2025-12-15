صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیفٹی خلاف ورزی پر میپکو کے تین اہلکار معطل کردیئے

  • ملتان
سیفٹی خلاف ورزی پر میپکو کے تین اہلکار معطل کردیئے

ملتان (خصوصی رپورٹر)ایگزیکٹو انجینئر آپریشن میپکو سٹی ڈویژن ملتان غلام محی الدین میتلا نے سیفٹی ایس او پیز کی سنگین خلاف ورزی پر ولایت آباد سب ڈویژن کے تین اہلکاروں کو معطل کر دیا ہے۔۔۔

 اور انہیں فوری طور پر سٹی ڈویژنل آفس رپورٹ کرنے کی ہدایت جاری کی ہے ۔ معطل اہلکاروں کے خلاف محکمانہ کارروائی کا باقاعدہ آغاز بھی کر دیا گیا ہے ۔تفصیلات کے مطابق میپکو کی سیفٹی ٹیم نے ولایت آباد سب ڈویژن کے زیرِ انتظام علاقہ توکل ٹاؤن میں 200کے وی اے کے ٹرانسفارمر پر کام کے دوران سنگین بے ضابطگیوں کی نشاندہی کی۔ معائنہ کے دوران ایک لائن مین کے ساتھ ایک پرائیویٹ شخص (الیکٹریشن) کو بغیر کسی حفاظتی آلات کے ٹرانسفارمر پر کام کرتے ہوئے پایا گیا، جس سے کسی بھی وقت مہلک حادثے کا خدشہ موجود تھا۔

 

