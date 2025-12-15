مسلح افواج قومی وقار و دفاع کی علامت،مظفر حسین بخاری
سلامتی، استحکام اور ترقی ہم سب کا مشترکہ مشن ہے ، رہنما تحریک انصاف
رنگ پور (نمائندہ دنیا)تحریکِ انصاف کے سینئر رہنما مخدوم سید مظفر حسین بخاری نے کہا ہے کہ مسلح افواج ہمارے قومی وقار اور دفاع کی علامت ہیں۔ ملکی سرحدوں کے تحفظ، دہشت گردی کے خلاف جدوجہد اور دشمن ممالک خصوصاً بھارت کے مقابل دفاع میں ہماری فوج نے ہمیشہ غیر متزلزل عزم اور بہادری کا مظاہرہ کیا ہے ، ہم اپنی افواج کی خدمات، قربانیوں اور کردار کو دل سے قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں،پاکستان کی سلامتی، استحکام اور ترقی ہم سب کا مشترکہ مشن ہے ، موجودہ ملکی صورتحال میں ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم سیاسی، معاشرتی اور ادارہ جاتی سطح پر ذمہ داری، تحمل اور قومی یکجہتی کا مظاہرہ کریں۔