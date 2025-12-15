سرکاری سکولوں میں ہراسمنٹ کمیٹیاں قائم کرنے کا فیصلہ
طالبات کیلئے محفوظ تعلیمی ماحول، ہر سکول میں تین رکنی کمیٹی تشکیل دی جائے گی
ملتان (خصوصی رپورٹر)پنجاب بھر کے سرکاری سکولوں میں طلبہ، بالخصوص طالبات کیلئے محفوظ اور باوقار تعلیمی ماحول یقینی بنانے کے لئے وزیرِاعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر ہراسمنٹ کمیٹیاں قائم کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے ۔ محکمہ سکول ایجوکیشن کے مطابق یہ اقدام Protection Against Harassment of Women at the Workplace Act, 2010 کے تحت کیا جا رہا ہے ۔محکمہ کے مطابق صوبے کے تمام سرکاری سکولوں، جن میں پرائمری، ایلیمنٹری، سیکنڈری اور ہائر سکینڈری سکول شامل ہیں، میں تین رکنی ہراسمنٹ کمیٹی تشکیل دی جائے گی۔ ان کمیٹیوں کی سربراہی متعلقہ ہیڈ ماسٹر یا ہیڈ مسٹریس کریں گے۔
جبکہ خواتین اساتذہ کی مناسب نمائندگی کو لازمی قرار دیا گیا ہے تاکہ طالبات بلا خوف و خطر اپنی شکایات درج کرا سکیں۔ہراسمنٹ کمیٹیاں سکولوں میں ہراسگی سے متعلق شکایات وصول کرنے ، مکمل رازداری کے ساتھ کارروائی کرنے اور شکایت کنندہ کے تحفظ کو یقینی بنانے کی ذمہ دار ہوں گی۔ اس کے علاوہ ہر شکایت پر منصفانہ انکوائری کی جائے گی اور تمام معاملات کا باقاعدہ ریکارڈ مرتب کیا جائے گا۔ محکمہ سکول ایجوکیشن کے مطابق کمیٹیاں اپنی کارروائیوں اور فیصلوں سے متعلق رپورٹس باقاعدگی سے ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی کو ارسال کریں گی، تاکہ نگرانی اور احتساب کے عمل کو مزید مؤثر بنایا جا سکے ۔