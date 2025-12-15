بلیو اکانومی کی صلاحیتوں سے استفادہ ناگزیر،ثاقب خورشید
سمندری سکیورٹی ترجیح،نیوی خدمات اور میری ٹائم سکیورٹی کو خراج تحسین
وہاڑی (نمائندہ خصوصی)مسلم لیگ ن کے رکن صوبائی اسمبلی میاں ثاقب خورشید نے کہا ہے کہ پاکستان کی بلیو اکانومی کی وسیع صلاحیتوں سے بھرپور استفادہ وقت کی اہم ضرورت ہے ، کیونکہ اکیسویں صدی میں سمندروں کی اہمیت غیر معمولی حد تک بڑھ چکی ہے ۔ انہوں نے کہا کہ میری ٹائم سکیورٹی کو یقینی بنانا اور ملکی سمندری سرحدوں کا دفاع پاکستان نیوی کی بڑی ذمہ داری ہے ، جسے نیوی بخوبی نبھا رہی ہے ۔وہ پاکستان نیوی کی آٹھویں میری ٹائم سکیورٹی ورکشاپ کی اختتامی تقریب میں شرکت کے بعد وہاڑی آمد پر گفتگو کر رہے تھے ۔