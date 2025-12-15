صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بلیو اکانومی کی صلاحیتوں سے استفادہ ناگزیر،ثاقب خورشید

  • ملتان
بلیو اکانومی کی صلاحیتوں سے استفادہ ناگزیر،ثاقب خورشید

سمندری سکیورٹی ترجیح،نیوی خدمات اور میری ٹائم سکیورٹی کو خراج تحسین

وہاڑی (نمائندہ خصوصی)مسلم لیگ ن کے رکن صوبائی اسمبلی میاں ثاقب خورشید نے کہا ہے کہ پاکستان کی بلیو اکانومی کی وسیع صلاحیتوں سے بھرپور استفادہ وقت کی اہم ضرورت ہے ، کیونکہ اکیسویں صدی میں سمندروں کی اہمیت غیر معمولی حد تک بڑھ چکی ہے ۔ انہوں نے کہا کہ میری ٹائم سکیورٹی کو یقینی بنانا اور ملکی سمندری سرحدوں کا دفاع پاکستان نیوی کی بڑی ذمہ داری ہے ، جسے نیوی بخوبی نبھا رہی ہے ۔وہ پاکستان نیوی کی آٹھویں میری ٹائم سکیورٹی ورکشاپ کی اختتامی تقریب میں شرکت کے بعد وہاڑی آمد پر گفتگو کر رہے تھے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

معاشی استحکام کیلئے پالیسیاں بنانیکی ضرورت، سیدال خان

آثارِ قدیمہ کی تحقیق، تحفظ کے فروغ کیلئے پرعزم، اورنگزیب کچھی

وزیر مملکت خزانہ کا زیر تعمیر لِلہ جہلم روڈ کا دورہ، جلد تکمیل کی ہدایت

تعلیمی شعبہ میں رشوت،کرپشن کے راستے بند کر دیئے،رانا سکندر

مضبوط جمہوریت کیلئے خواتین کی شمولیت ضروری، شازیہ رضوان

مری، آٹا سمگل کرنیکی کوشش ناکام چوک میں سرکاری نرخوں پر فروخت

آج کے کالمز

خورشید ندیم
علما کا سیاسی کردار؟
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
زبانیں نہیں رکتیں
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
Story Tellers
بابر اعوان
میاں عمران احمد
معاشی بحران اورکرپشن
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
عجائب خانے میں ایک عمر…(2)
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
کامیابی کی حقیقت
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر