دکانوں کی نیلامی کا فیصلہ واپس لیا جائے ، تاجربرادری
تاجر دشمن پالیسیاں ناقابل قبول،کاروبار تباہ نہیں ہونے دینگے ، ہڑتال کی وارننگ
وہاڑی (نمائندہ خصوصی) انجمن تاجران پنجاب کے جنرل سیکرٹری حاجی عبدالر ؤف مغل نے کہا ہے کہ عام تاجر بھاری ٹیکس ادا کر کے ملکی معیشت کا پہیہ چلاتے اور لاکھوں ملازمین کی تنخواہوں کا ذریعہ بنتے ہیں، اس کے باوجود تاجروں کو مسلسل دباؤ میں رکھا جا رہا ہے ۔ انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ دکانوں کی نئے سرے سے نیلامی کا فیصلہ فوری طور پر واپس لیا جائے اور ذاتی دشمنی کی بنیاد پر کاروبار تباہ کرنے کا سلسلہ بند کیا جائے ۔وہ اپنے اعزاز میں منعقدہ تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔
تاجررہنما ؤں نے مطالبہ کیا کہ ٹیکسوں میں کمی کر کے مہنگائی کے اثرات کم ، اصلاحی اقدامات کی آڑ میں شہریوں اور تاجروں کی گرفتاری یا تضحیک آمیز رویہ بند کیا جائے ۔ عبدالؤف مغل نے کہا کہ بدقسمتی سے مسلم لیگ (ن) کے ادوار میں بھی تاجروں کو مشکلات کا سامنا رہا۔ اگر ہوش کے ناخن نہ لیے گئے تو پنجاب سمیت ملک بھر میں تاجر برادری ہڑتال پر جانے کا سخت فیصلہ کر سکتی ہے ۔اس موقع پر مرکزی انجمن تاجران وہاڑی کے صدر ارشاد حسین بھٹی، چیئرمین چودھری محمد سرور اور دیگر رہنماؤں نے خطاب کیا۔