صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

دکانوں کی نیلامی کا فیصلہ واپس لیا جائے ، تاجربرادری

  • ملتان
دکانوں کی نیلامی کا فیصلہ واپس لیا جائے ، تاجربرادری

تاجر دشمن پالیسیاں ناقابل قبول،کاروبار تباہ نہیں ہونے دینگے ، ہڑتال کی وارننگ

وہاڑی (نمائندہ خصوصی) انجمن تاجران پنجاب کے جنرل سیکرٹری حاجی عبدالر ؤف مغل نے کہا ہے کہ عام تاجر بھاری ٹیکس ادا کر کے ملکی معیشت کا پہیہ چلاتے اور لاکھوں ملازمین کی تنخواہوں کا ذریعہ بنتے ہیں، اس کے باوجود تاجروں کو مسلسل دباؤ میں رکھا جا رہا ہے ۔ انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ دکانوں کی نئے سرے سے نیلامی کا فیصلہ فوری طور پر واپس لیا جائے اور ذاتی دشمنی کی بنیاد پر کاروبار تباہ کرنے کا سلسلہ بند کیا جائے ۔وہ اپنے اعزاز میں منعقدہ تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔

تاجررہنما ؤں نے مطالبہ کیا کہ ٹیکسوں میں کمی کر کے مہنگائی کے اثرات کم ، اصلاحی اقدامات کی آڑ میں شہریوں اور تاجروں کی گرفتاری یا تضحیک آمیز رویہ بند کیا جائے ۔ عبدالؤف مغل نے کہا کہ بدقسمتی سے مسلم لیگ (ن) کے ادوار میں بھی تاجروں کو مشکلات کا سامنا رہا۔ اگر ہوش کے ناخن نہ لیے گئے تو پنجاب سمیت ملک بھر میں تاجر برادری ہڑتال پر جانے کا سخت فیصلہ کر سکتی ہے ۔اس موقع پر مرکزی انجمن تاجران وہاڑی کے صدر ارشاد حسین بھٹی، چیئرمین چودھری محمد سرور اور دیگر رہنماؤں نے خطاب کیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

فیصل آباد میں غیر قانونی رکشہ و ویگن سٹینڈز نے ٹریفک نظام مفلوج کر دیا، حادثات میں اضافہ

شہر کی 6 بڑی شاہرات پر ٹریفک سائن بورڈز نصب کرنے کی منظوری

ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ گیم چینجر ہوگا، سلطان باجوہ

جڑانوالہ میں قبضہ مافیا کے خلاف کارروائیاں تیز کر دی گئیں

پولیس چوکی 17 گھگھ میں نمبرداروں کے ساتھ اہم میٹنگ

المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی کے زیر اہتمام فری آئی کیمپ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
علما کا سیاسی کردار؟
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
زبانیں نہیں رکتیں
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
Story Tellers
بابر اعوان
میاں عمران احمد
معاشی بحران اورکرپشن
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
عجائب خانے میں ایک عمر…(2)
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
کامیابی کی حقیقت
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر