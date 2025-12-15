قبضہ مافیا سے جان چھڑائی جائے ، متاثرہ تاجروں کا احتجاج
جھوٹی ڈکیتی کال اور قبضے پرخاتون کیخلاف مقدمہ درج کیا جائے ، مطالبہ
شجاع آباد (نامہ نگار)ریلوے پھاٹک مارکیٹ کے تاجروں نے قبضہ مافیا اور بلیک میلنگ سے تنگ آکر احتجاج کیا اور مطالبہ کیا کہ ثمینہ ناز کے قبضے سے ان کی خریدی گئی اراضی واگزار کرائی جائے اور جھوٹی ڈکیتی کال پر اس کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے ۔ مظاہرین نے وزیر اعلیٰ اور پولیس حکام سے جھوٹی ڈکیتی کال اور قبضے پرخاتون کے خلاف مقدمہ درج کر کے کارروائی کا مطالبہ کیا ہے ۔احتجاج میں رانا اتفاق، چودھری فلک شیر اور دیگر تاجران نے بتایا کہ موضع شاہ پور اُبھہ میں مشترکہ 214 کنال اراضی ہے جس میں ثمینہ ناز کا حصہ صرف 21 کنال ہے۔
انہوں نے ثمینہ ناز کے بھتیجوں اور بھانجوں سے 34 کنال اراضی خرید کر باقاعدہ رجسٹری کرائی اور 28مئی 2025کو قبضہ حاصل کیا، تاہم 24 جون کو بااثر افراد کی پشت پناہی سے دوبارہ قبضے کی کوشش کی گئی جس پر تھانہ راجہ رام میں مقدمہ درج ہوا، 4 جولائی کو دوبارہ قبضہ کر لیا گیا اور بعد ازاں پولیس ہیلپ لائن 15 اور 1787 پر بار بار جھوٹی کالز اور درخواستیں دی گئیں ، 11 دسمبر کو ثمینہ ناز نے اہل خانہ کے ہمراہ مارکیٹ میں آکر شور شرابا کیا اور رانا اتفاق پر ساڑھے سات لاکھ روپے کی ڈکیتی کا جھوٹا الزام لگا دیا۔ایس پی صدر کی جانب سے انکوائری پر ثمینہ ناز نے پیش ہونے سے انکار کر دیا۔