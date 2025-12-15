پرائیویٹ سکولوں کے طلبا، اساتذہ کیلئے مفت گوگل سرٹیفکیشن
محکمہ سکول ایجوکیشن کا اعلان، پچیس ہزار افراد کو جدید آئی ٹی مہارتیں ملیں گی
ملتان (خصوصی رپورٹر)محکمہ سکول ایجوکیشن نے پرائیویٹ سکولوں میں زیرِ تعلیم طلبا اور زیرِ ملازمت اساتذہ کے لئے مفت گوگل سرٹیفکیشن پروگرام کا اعلان کر دیا ہے ۔ محکمہ کے مطابق اس فیصلے سے صوبے بھر میں تقریباً 25 ہزار افراد مستفید ہو سکیں گے ۔حکام کا کہنا ہے کہ اس پروگرام کا بنیادی مقصد پرائیویٹ سکول سیکٹر سے وابستہ اساتذہ اور طلبا کو جدید تقاضوں سے ہم آہنگ ڈیجیٹل اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کی مہارتوں سے آراستہ کرنا ہے ، تاکہ وہ عالمی معیار کی ٹیکنالوجی سے مؤثر طور پر استفادہ کر سکیں۔ اس اقدام کے ذریعے تعلیمی نظام میں جدید ٹیکنالوجی کے استعمال کو فروغ دیا جائے گا۔
محکمہ سکول ایجوکیشن کے مطابق پروگرام کے تحت صوبے بھر کے ہزاروں پرائیویٹ سکولوں کے اساتذہ اور طلبا کو گوگل کے مستند سرٹیفکیشن کورسز کروائے جائیں گے ۔ ان کورسز میں جدید آئی ٹی سکلز، ڈیجیٹل ٹولز کے استعمال اور آن لائن پروفیشنل مہارتوں پر خصوصی توجہ دی جائے گی۔یہ سرٹیفکیشن کورسز ان منتخب پرائیویٹ سکولوں میں منعقد کئے جائیں گے جہاں جدید آئی ٹی لیبز اور مطلوبہ سہولیات دستیاب ہوں گی، تاکہ شرکاء کو نظریاتی کے ساتھ عملی تربیت بھی فراہم کی جا سکے ۔ پروگرام کے ذریعے طلبا اور اساتذہ کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں میں نمایاں بہتری متوقع ہے ۔