میپکو کے ہائی ٹینشن فیڈرز کے تین منصوبے مکمل
چار کروڑ چھیاسٹھ لاکھ لاگت، وولٹیج بہتری اور لائن لاسز میں نمایاں کمی
ملتان (خصوصی رپورٹر)ملتان الیکٹرک پاور کمپنی (میپکو)کے شعبہ کنسٹرکشن نے صارفین کو بہتر وولٹیج کے ساتھ بجلی کی فراہمی اور انرجی لاس ریڈکشن (ای ایل آر) پروگرام کے تحت ہائی ٹینشن فیڈرز کے تین منصوبے مکمل کر لئے ہیں۔ ان منصوبوں کی تکمیل پر مجموعی طور پر چار کروڑ چھیاسٹھ لاکھ روپے لاگت آئی ہے ۔چیف ایگزیکٹو آفیسر میپکو انجینئر گل محمد زاہد کی ہدایت پر جنوبی پنجاب میں ہائی لاس فیڈرز کی ایریا پلاننگ، ری کنڈکٹرنگ، ری ہیبلی ٹیشن،بائفرکیشن اور لوڈ شفٹنگ کا عمل جاری ہے ۔ میپکو کے مطابق ان اقدامات کے نتیجے میں لائن لاسز کی شرح میں نمایاں کمی کے ساتھ ساتھ وولٹیج میں واضح بہتری آئی ہے ، جبکہ صارفین کی کم اور زیادہ وولٹیج سے متعلق شکایات کا بھی خاتمہ ہو گیا ہے۔
ایڈیشنل چیف انجینئر کنسٹرکشن میپکو فرحان شبیر ملک نے بتایا کہ نومبر 2025ء کے دوران ملتان سرکل کے 11 کے وی اولڈ وہاڑی روڈ فیڈر کو 132 کے وی قاسم پور گرڈ سٹیشن سے منتقل کر کے 132 کے وی فاطمہ جناح گرڈ سٹیشن سے منسلک کر دیا گیا۔ اس منصوبے پر ایک کروڑ بیاسی لاکھ اناسی ہزار روپے لاگت آئی۔انہوں نے مزید بتایا کہ رحیم یار خان سرکل کے 11 کے وی جوہر ٹاؤن فیڈر (132 کے وی صادق آباد گرڈ سٹیشن) کی ایریا پلاننگ پر پچانوے لاکھ ستاون ہزار روپے خرچ ہوئے۔ ، جبکہ وہاڑی سرکل کے 11 کے وی محمد شاہ فیڈر (132 کے وی کرم پور گرڈ سٹیشن) کی ایریا پلاننگ کے منصوبے پر ایک کروڑ اٹھاسی لاکھ باون ہزار روپے لاگت آئی۔