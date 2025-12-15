صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیدنا ابوبکر صدیق ؓ کی وفاداری مثال ،ذیشان کلیم

  • ملتان
نبی کریم ؐ کا رفیق غار ہونے کا عظیم اعزاز حاصل کیا، کانفرنس سے خطاب

ملتان (کرائم رپورٹر)جماعت اہل سنت پاکستان کے زیر اہتمام جامع مسجد ہالہ میں ‘تاجدار صداقت کانفرنس’ منعقد ہوئی، جس میں خلیفہ اول، رفیق نبوت سیدنا حضرت ابوبکر صدیقؓ کی عظمت و سیرت کو خراجِ تحسین پیش کیا گیا۔ کانفرنس کی صدارت جماعت اہل سنت کے مرکزی نائب ناظم اعلیٰ ڈاکٹر حمزہ مصطفائی نے کی، جبکہ صوبہ پنجاب کے ترجمان پیر طریقت صاحبزادہ ذیشان کلیم معصومی مہمان خصوصی تھے ۔پیر طریقت صاحبزادہ ذیشان کلیم معصومی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سیدنا ابوبکر صدیقؓ کی صداقت، ایثار اور وفاداری پوری امت مسلمہ کے لئے مشعلِ راہ ہے۔

آپؓ کو ہجرت میں حضور اکرم ؐ کا رفیقِ غار ہونے کا عظیم شرف حاصل ہوا، اور آپؓ نے ہمیشہ حق کی تائید اور نبی اکرم ﷺ سے بے لوث محبت کی اعلیٰ مثال قائم کی۔انہوں نے مزید کہا کہ اہل بیت اطہار اور صحابہ کرامؓ وہ نفوس قدسیہ ہیں جنہوں نے براہِ راست رحمتِ کونین ﷺ سے فیض حاصل کیا۔ موجودہ پرفتن دور میں ان کی تعلیمات امت مسلمہ کے لئے مشعلِ راہ ہیں، جن میں اخوت، رواداری، امن، اخلاص اور بھائی چارہ کی تعلیمات شامل ہیں۔ڈاکٹر حمزہ مصطفائی نے کہا کہ جماعت اہل سنت پاکستان صحابہ کرامؓ اور اہل بیت اطہارؓ کی تعلیمات کو عام کرنے کے لئے پرعزم ہے ۔

 

