ڈی پی او مظفرگڑھ کی کھلی کچہریاں،موقع پر احکامات جاری

  • ملتان
منشیات کا خاتمہ اور ٹریفک قوانین پر عملدرآمد کرایا جائے ، غضفر علی شاہ

مظفرگڑھ (سٹی رپورٹر)ڈی پی او مظفرگڑھ سید غضنفر علی شاہ کی چوک نذیر والا اور تھانہ شہر سلطان میں کھلی کچہریاں، شہریوں کے مسائل سنے اور متعلقہ افسروں کو فوری حل کے احکامات جاری کیے ۔ڈی پی او نے کہا کہ بروقت اور شفاف انصاف کی فراہمی پہلی ترجیح ہے ،منشیات کا مکمل خاتمہ اور ٹریفک قوانین پر عملدرآم کر اکر قیمتی انسانی جانوں کو بچایا جائے ، حالیہ دنوں ایک نوجوان کے ٹریفک حادثے میں جاں بحق ہونے کا واقعہ انتہائی افسوسناک ہے۔

ٹریفک قوانین پر مکمل عمل کر کے ایسے حادثات سے بچا جا سکتا ہے ۔انہوں نے کہا کہ شہری منشیات فروشوں کی نشاندہی کر کے پولیس سے تعاون کریں ۔ بعد ازاں ڈی پی او نے پولیس چوکی نذیر والا اور اس کے لیے مختص دو کنال اراضی کا دورہ کیااور بتایا کہ نئی ڈبل سٹوری پولیس چوکی کی تعمیر کے لیے مراسلہ ارسال کیا جا چکا ہے اور فنڈز کی دستیابی پر جلد تعمیر کا آغاز کیا جائے گا۔

 

