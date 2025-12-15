سابق رجسٹرار این ایف سی یونیورسٹی کی والدہ کی قل خوانی
چیئرمین سینیٹ یوسف گیلانی،حافظ اقبال ،ملک عبدالغفار،نعمان بابر کی شرکت
ملتان ( سٹاف رپورٹر)سابق رجسٹرار این ایف سی یونیورسٹی ملتان نصر اللہ خان بابر اور سابق اسسٹنٹ ایڈووکیٹ جنرل عمر نواز خان بابر، زبیر نواز خان بابر، اور آصف نواز خان بابر کی والدہ مرحومہ کی قل خوانی کی تقریب منعقد ہوئی۔ تقریب میں مرحومہ کے ایصالِ ثواب کے لئے خصوصی دعا کی گئی، جس میں سابق صوبائی وزیر حافظ اقبال خان خاکوانی نے دعائے مغفرت کروائی۔قل خوانی کی اس تقریب میں چیئرمین سینیٹ سید یوسف رضا گیلانی نے خصوصی شرکت کی اور مرحومہ کے درجات کی بلندی کے لئے دعا کی۔
اس موقع پر ملک عبدالغفار ڈوگر، ڈاکٹر اختر ملک، چودھری عبدالوحید رائیں، نواب سجاد الدین خان علیزئی، ملک عدنان ڈوگر، ڈاکٹر جاوید صدیقی، رائے عارف منصب، محسن قیوم خان بابر، سہیل خان بابر، عمر فاروق خان بابر، آفتاب علی خان بابر، شریف خان بابر، عرفان عادل بابر، احسن قیوم خان بابر، زاہد خان خاکوانی، حسن خان علیزئی، طارق خاکوانی، ، رمضان خالد جوئیہ، رانا آصف سعید، عتیق خان خاکوانی، عثمان خان بابر، چودھری قادر، افضال خان بابر، نعمان خان بابر ،وسیم بابر،اعجاز خان بابر، احسن خاکوانی سمیت دیگر معززین اور شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔شرکاء نے مرحومہ کے اہلِ خانہ سے دلی تعزیت کا اظہار کیا اور مرحومہ کے لئے مغفرت اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام کی دعا کی۔