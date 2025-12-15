صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کرسمس پرمسیحی برادری کو مکمل تحفظ فراہم کرنیکی یقین دہانی

  • ملتان
مسیحی رہنماؤں کی ڈی پی اوخانیوال سے میٹنگ، امن وامان پر تفصیلی تبادلہ خیال

خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار) خانیوال پولیس مسیحی برادری کے جان و مال کے تحفظ کے لیے ہمہ وقت کوشاں ہے ۔ اسی سلسلے میں ڈی پی او اسماعیل کھاڑک کی زیر صدارت کرسمس کے موقع پر سکیورٹی انتظامات کے حوالے سے مسیحی برادری کے عہدیداروں کے ساتھ ڈی پی او آفس میں اہم اجلاس ہوا۔اجلاس میں کرسمس کے تہوار کے دوران چرچز اور دیگر عبادت گاہوں کی سکیورٹی، تقریبات کے انتظامات، ٹریفک پلان اور مجموعی امن و امان کی صورتحال پر تفصیلی غور کیا گیا۔

ڈی پی او اسماعیل کھاڑک نے کہا کہ کرسمس کے موقع پر مسیحی برادری کے جان و مال کا تحفظ پولیس کی اولین ترجیح ہے ، جس کے لیے فول پروف سکیورٹی انتظامات کیے جا رہے ہیں۔انہوں نے پولیس افسران کو ہدایت کی کہ چرچز کے اطراف سکیورٹی سخت کی جائے ، گشت میں اضافہ کیا جائے اور مشکوک سرگرمیوں پر کڑی نظر رکھی جائے ۔ ڈی پی او نے مسیحی برادری کے عہدیداران کو یقین دہانی کرائی کہ کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے پولیس ہمہ وقت الرٹ رہے گی۔مسیحی برادری کے عہدیداروں نے خانیوال پولیس کے اقدامات کو سراہتے ہوئے کرسمس کے پرامن انعقاد کے لیے مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی۔

 

