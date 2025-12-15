بجلی چوروں کیخلاف گرینڈ آپریشن ، ٹرانسفارمر اتار لئے ، لاکھوں کی ریکوری
رینجرز و پولیس کی مشترکہ کارروائی، ڈیڑھ کروڑ روپے کی نادہندگی پر ایکشن،تین بجلی چور رنگے ہاتھوں پکڑے گئے ،ایک کو حراست میں لے لیا، کارروائی جاری
ملتان (خصوصی رپورٹر)سپرنٹنڈنگ انجینئر آپریشن وہاڑی سرکل ملک وسیم اختر اور ونگ کمانڈر رینجرز کی نگرانی میں میلسی فرسٹ اور عظیم آباد سب ڈویژنوں کے مختلف علاقوں اور چکوک میں بجلی چوروں اور نادہندگان کے خلاف مشترکہ آپریشن کیا گیا۔ اس کارروائی میں رینجرز اور پولیس فورسز نے حصہ لیا۔ایکسین میلسی ڈویژن اور ایس ڈی او میلسی فرسٹ سب ڈویژن سرفراز احمد کی سربراہی میں ٹیم نے کوٹلی ماہتم، ڈھلو، بھٹہ عمر دین، ہری چند اور کرم پور کے علاقوں میں کارروائی کی۔ ایک کروڑ پچاس لاکھ روپے واجبات کی عدم ادائیگی پر مستقل نادہندگان کے دو انورٹرز، ایک ٹرانسفارمر اور انیس میٹرز اتار لئے گئے۔
جبکہ رننگ اور ڈیڈ ڈیفالٹرز سے نو لاکھ روپے واجب الادا رقم وصول کر لی گئی۔اسی طرح ایکسین بوریوالہ ڈویژن فیاض حسین کھوکھر اور ایس ڈی او عظیم آباد سب ڈویژن شاہد پرویز کی قیادت میں ٹیم نے چک 435/EB، چک 431/EB، چک 359/EB، چک 373/EB، چک 189/EB اور چک 215/EB میں کارروائی کی۔ بارہ لاکھ ساٹھ ہزار روپے واجبات کی عدم ادائیگی پر بارہ نادہندگان کے کنکشنز منقطع کر کے میٹرز اتار لئے گئے ۔کارروائی کے دوران تین افراد کو بجلی چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا، جن میں سے ایک شخص کو موقع پر ہی گرفتار کر لیا گیا۔ اس دوران نادہندگان سے پچاس ہزار روپے ریکوری بھی کی گئی۔ بجلی چوری میں ملوث افراد کے خلاف تین مقدمات درج کروا دیئے گئے ہیں۔