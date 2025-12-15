صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بجلی چوروں کیخلاف گرینڈ آپریشن ، ٹرانسفارمر اتار لئے ، لاکھوں کی ریکوری

  • ملتان
بجلی چوروں کیخلاف گرینڈ آپریشن ، ٹرانسفارمر اتار لئے ، لاکھوں کی ریکوری

رینجرز و پولیس کی مشترکہ کارروائی، ڈیڑھ کروڑ روپے کی نادہندگی پر ایکشن،تین بجلی چور رنگے ہاتھوں پکڑے گئے ،ایک کو حراست میں لے لیا، کارروائی جاری

ملتان (خصوصی رپورٹر)سپرنٹنڈنگ انجینئر آپریشن وہاڑی سرکل ملک وسیم اختر اور ونگ کمانڈر رینجرز کی نگرانی میں میلسی فرسٹ اور عظیم آباد سب ڈویژنوں کے مختلف علاقوں اور چکوک میں بجلی چوروں اور نادہندگان کے خلاف مشترکہ آپریشن کیا گیا۔ اس کارروائی میں رینجرز اور پولیس فورسز نے حصہ لیا۔ایکسین میلسی ڈویژن اور ایس ڈی او میلسی فرسٹ سب ڈویژن سرفراز احمد کی سربراہی میں ٹیم نے کوٹلی ماہتم، ڈھلو، بھٹہ عمر دین، ہری چند اور کرم پور کے علاقوں میں کارروائی کی۔ ایک کروڑ پچاس لاکھ روپے واجبات کی عدم ادائیگی پر مستقل نادہندگان کے دو انورٹرز، ایک ٹرانسفارمر اور انیس میٹرز اتار لئے گئے۔

جبکہ رننگ اور ڈیڈ ڈیفالٹرز سے نو لاکھ روپے واجب الادا رقم وصول کر لی گئی۔اسی طرح ایکسین بوریوالہ ڈویژن فیاض حسین کھوکھر اور ایس ڈی او عظیم آباد سب ڈویژن شاہد پرویز کی قیادت میں ٹیم نے چک 435/EB، چک 431/EB، چک 359/EB، چک 373/EB، چک 189/EB اور چک 215/EB میں کارروائی کی۔ بارہ لاکھ ساٹھ ہزار روپے واجبات کی عدم ادائیگی پر بارہ نادہندگان کے کنکشنز منقطع کر کے میٹرز اتار لئے گئے ۔کارروائی کے دوران تین افراد کو بجلی چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا، جن میں سے ایک شخص کو موقع پر ہی گرفتار کر لیا گیا۔ اس دوران نادہندگان سے پچاس ہزار روپے ریکوری بھی کی گئی۔ بجلی چوری میں ملوث افراد کے خلاف تین مقدمات درج کروا دیئے گئے ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

معاشی استحکام کیلئے پالیسیاں بنانیکی ضرورت، سیدال خان

آثارِ قدیمہ کی تحقیق، تحفظ کے فروغ کیلئے پرعزم، اورنگزیب کچھی

وزیر مملکت خزانہ کا زیر تعمیر لِلہ جہلم روڈ کا دورہ، جلد تکمیل کی ہدایت

تعلیمی شعبہ میں رشوت،کرپشن کے راستے بند کر دیئے،رانا سکندر

مضبوط جمہوریت کیلئے خواتین کی شمولیت ضروری، شازیہ رضوان

مری، آٹا سمگل کرنیکی کوشش ناکام چوک میں سرکاری نرخوں پر فروخت

آج کے کالمز

خورشید ندیم
علما کا سیاسی کردار؟
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
زبانیں نہیں رکتیں
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
Story Tellers
بابر اعوان
میاں عمران احمد
معاشی بحران اورکرپشن
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
عجائب خانے میں ایک عمر…(2)
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
کامیابی کی حقیقت
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر