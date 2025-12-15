7 لاکھ طلبہ میں گوگل کروم بکس تقسیم کرنیکی تیاریاں
ڈیجیٹل لرننگ کا فروغ، نوجوانوں کو جدید تعلیمی تقاضوں سے ہم آہنگ کیا جائے گا،سکولوں، کالجوں، پروگرام کے تحت جامعات کے طلبہ کو کروم بکس فراہم کئے جائیں گےطلبہ کو آن لائن تعلیمی پلیٹ فارمز، جدید نصابی مواد اور ایسے سافٹ ویئر تک رسائی حاصل ہو گی جو تحقیق اور اختراعی سیکھنے میں معاون ثابت ہوں گے ،حکام کا موقف
ملتان(خصوصی رپورٹر)پاکستان پرائم منسٹر یوتھ پروگرام کے تحت ملک بھر کے طلبہ میں سات لاکھ گوگل کروم بکس تقسیم کرنے کی تیاری مکمل کر لی گئی جس کا مقصد ڈیجیٹل لرننگ کو فروغ دینا اور نوجوانوں کو جدید تعلیمی تقاضوں سے ہم آہنگ کرنا ہے تفصیل کے مطابق قومی اور عالمی سطح پر درپیش چیلنجز سے نمٹنے کے لئے جدید تعلیمی آلات فراہم کرنے کی یہ پہلی کوشش ہے جس سے تحقیق، تخلیقی صلاحیتوں اور سیکھنے کے جدید طریقوں کو فروغ ملے گا حکام کا کہنا ہے کہ حکومت ٹیکنالوجی پر مبنی تعلیم کے ذریعے ان کی پوشیدہ صلاحیتوں کو اجاگر کرنا چاہتی ہے ایک سماجی تنظیم کی مدد سے ملک بھر کے سکولوں، کالجوں اور جامعات میں داخلہ لینے والے طلبہ کو کروم بکس فراہم کئے جائیں گے۔
جن کے ذریعے طلبہ کو آن لائن تعلیمی پلیٹ فارمز، جدید نصابی مواد اور ایسے سافٹ ویئر تک رسائی حاصل ہو گی جو تحقیق اور اختراعی سیکھنے میں معاون ثابت ہوں گے کروم بکس کی تقسیم مرحلہ وار کی جائے گی تاکہ شفافیت کو یقینی بنایا جا سکے اور ادارہ جاتی ضروریات و تیاری کی بنیاد پر منصفانہ تقسیم ممکن ہو کروم بکس پروگرام تعلیم کو جدید خطوط پر استوار کرنے اور پاکستان کے نوجوانوں کے لیے ایک ڈیجیٹل طور پر بااختیار مستقبل کی تعمیر کے حکومتی عزم کا عملی اظہار ہے ، جو آنے والے برسوں میں قومی ترقی میں کلیدی کردار ادا کرے گا۔