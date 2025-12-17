صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شوگرملز انتظامیہ کو کسانوں کو بروقت ادائیگی کی ہدایت

  • ملتان
شوگرملز انتظامیہ کو کسانوں کو بروقت ادائیگی کی ہدایت

مونڈکا(نامہ نگار )کین کمشنر پنجاب کی جانب سے مقرر کئے گئے انسپکشن ممبرسردار عاشق خان پتافی تاندلیاں نوالا شوگر ملز یونٹ رحمن حاجرہ پہنچ گئے۔۔۔

 ، کانٹے ،وزن کٹوتی اور مبینہ ہیرا پھیری چیک کی، 160کلو پر ایک کلو کٹوتی کی جارہی تھی جوکہ قانونی تھی اور اطمینان کا اظہار کیا ۔انہوں نے کہا کہ ناپ تول میں کمی بیشی اور وزن میں ناجائز کٹوتیاں ہر گز برداشت نہیں کی جائیں گی۔کسانوں کو بروقت ادائیگی کی جائے۔انہوں نے ڈی جی شوگر ملز کرنل ریٹائرڈ محمد اعظم کو تنبیہ کرتے ہوئے کہا کہ کسانوں کے بقایا جات فوری ادا کئے جائیں ورنہ وہ کین کمشنر پنجاب کو خط لکھیں گے جس پر جی ایم محمد اعظم نے انہیں کسانوں کے بقایا جات کی فوری ادائیگیاں کرنے کی یقین دہانی کرائی ۔سردار عاشق کا کہنا تھا کسانوں کو گنے کا پورا وزن دینے اور بر وقت ادا ئیگیوں پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہوگا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

ایل ڈی اے کا نجی کمپنیوں سے ملکر تجارتی مراکز بنانے کا فیصلہ

یونیورسٹی آف لیسٹر برطانیہ کے وفد کا دنیا نیوز ہیڈ آفس کا دورہ

ٹیوٹا ہاسپی ٹیلٹی کاکانووکیشن 92طلبہ میں اسناد تقسیم

تیسری سالانہ یونیک انٹر سکول ایروبکس اینڈ جمناسٹک چیمپئن شپ کا انعقاد

توانائی کے منصوبوں کی بروقت تکمیل یقینی بنانیکی ہدایت

ستھرا پنجاب ماڈل کے طور پر دیکھا جا رہا:وزیر بلدیات

آج کے کالمز

ایاز امیر
کس چراغ کے گرد زمانہ گھومے ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پاکستان کا مسٹر پوتن
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان بھائی: اک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے … (5)
شاہد صدیقی
جاوید حفیظ
پاکستان اور طالبان
جاوید حفیظ
محمد حسن رضا
چھپی قاتل ریاست
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
سقوط ِڈھاکہ اور بنگلہ دیش
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر