زراعت کی بہتری،کسان کی خوشحالی ہدف،عاشق کرمانی
ہدف سے 2لاکھ ایکڑ زائد رقبہ پر گندم کاشت ، وزیراطلاعات کو بریفنگ
ملتان (وقائع نگار خصوصی)وزیرِ زراعت پنجاب سید عاشق حسین کرمانی نے صوبائی وزیر اطلاعات عظمیٰ بخاری کے ہمراہ ڈی جی پی آر میں میڈیا کو وزیرِ اعلیٰ پنجاب کے زرعی اقدامات پر بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ صوبہ پنجاب میں زرعی شعبے کی بہتری اور کاشتکاروں کی خوشحالی حکومت کی اولین ترجیح ہے ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی مؤثر پالیسیوں اور مربوط حکمت عملی کے باعث رواں برس گندم کی کاشت میں مقررہ ہدف سے بڑھ کر نمایاں کامیابی حاصل ہوئی۔انہوں نے بتایا کہ رواں سال پنجاب میں گندم کی کاشت کا ہدف ایک کروڑ 65 لاکھ ایکڑ مقرر تھا، تاہم صوبے میں ایک کروڑ 67 لاکھ ایکڑ رقبے پر گندم کاشت کی گئی۔ یہ کامیابی بروقت گندم پالیسی، قبل از وقت بوائی مہم، ڈویژنل جائزہ اجلاسوں، فیلڈ وزٹس اور سرکاری اراضی پر لازمی کاشت کے باعث ممکن ہوئی۔صوبائی وزیر نے کہا کہ گزشتہ برس کے مقابلے میں تصدیق شدہ گندم بیج کی قیمت میں کمی کی گئی، جس کے نتیجے میں بیج کی فروخت میں 27 فیصد اضافہ ہوا۔ اسی طرح یوریا کھاد کی فروخت میں 26 فیصد اضافہ ریکارڈ کیا گیا، کیونکہ موجودہ دور میں کھادیں مقررہ نرخوں سے بھی کم قیمت پر دستیاب رہیں۔انہوں نے بتایا کہ وزیرِ اعلیٰ پنجاب کسان کارڈ پروگرام کے تحت اب تک 10 لاکھ چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاشتکاروں کو کارڈ جاری کئے جا چکے ہیں۔