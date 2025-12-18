صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

غفلت سے آئل ٹینکر چلانے پر ڈرائیور کے خلاف مقدمہ درج

  • ملتان
غفلت سے آئل ٹینکر چلانے پر ڈرائیور کے خلاف مقدمہ درج

کوٹ ادو(ڈسٹرکٹ رپورٹر،نامہ نگار)تیز رفتاری اور غفلت سے آئل ٹینکر چلانے پر ڈرائیور کے خلاف مقدمہ درج۔ تھانہ دائرہ دین پناہ کے ۔۔۔

علاقے احسان پور اڈہ کے قریب پولیس گشت کے دوران ایک آئل ٹینکر کو انتہائی تیز رفتاری اور غفلت و لاپرواہی سے چلایا جا رہا تھا ،پولیس نے مشکوک اندازمیں آنے والے آئل ٹینکر کورکنے کا اشارہ کیا تاہم تیز رفتاری کے باعث ٹینکر کچھ فاصلے تک آگے چلا گیا ۔بعد ازاں پولیس نے ٹینکر کو قابو میں لے لیا۔پولیس کے مطابق آئل ٹینکر نمبر 782 کوچلاتے ہوئے تحصیل لیاقت پور کے رہائشی حافظ محمد ابتسام جتوئی کوغفلت اور تیز رفتاری کا مرتکب پایا گیاجس پرآئل ٹینکرکوبطورثبوت قبضہ میں لے لیاگیا۔

اورملزم کے خلاف تھانہ دائرہ دین پناہ میں تعزیراتِ پاکستان کی دفعہ 279 کے تحت مقدمہ درج کر لیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
پاکستان کے شاہی خاندان
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
حاصلِ کلام
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
بلوچستان: خدشات اور امکانات
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
سیکولر بھارت میں منہ زور ہندوتوا کا ننگا ناچ
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
عجائب خانے میں ایک عمر … (3)
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
چند سبق آموز احادیث… (13)
مفتی منیب الرحمٰن