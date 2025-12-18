صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پلاٹ کا جھانسہ دیکر رشوت لینے والے ملازم کی ضمانت خارج

  • ملتان
پلاٹ کا جھانسہ دیکر رشوت لینے والے ملازم کی ضمانت خارج

خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار)سپیشل جج اینٹی کرپشن نے پلاٹ الاٹمنٹ کے نام پر رشوت لینے والے پنجاب گورنمنٹ سرونٹ ہاؤسنگ فاؤنڈیشن کے۔۔۔

 ملازم غلام حسین کی ضمانت خارج کردی۔ مذکورہ ملزم کیخلاف سرکل آفیسر اینٹی کرپشن خانیوال کی مدعیت میں مقدمہ نمبر 17/25 درج اور 27 نومبر 2025 کو ایک لاکھ روپے رشوت لیتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار کیا گیا۔اینٹی کرپشن نے نشان زدہ ایک لاکھ روپے کے پانچ ہزار والے بیس نوٹ سول جج کی موجودگی میں برآمد کیے ۔ ملزم پر الزام ہے کہ وہ پانچ مرلے کا پلاٹ الاٹ کروانے کا جھانسہ دے کر سائلین سے رشوت وصول کرتا رہا اور انکار پر بلیک میل کرتا تھا۔سپیشل جج اینٹی کرپشن نے ملزم کی ضمانت خارج کر دی ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
پاکستان کے شاہی خاندان
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
حاصلِ کلام
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
بلوچستان: خدشات اور امکانات
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
سیکولر بھارت میں منہ زور ہندوتوا کا ننگا ناچ
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
عجائب خانے میں ایک عمر … (3)
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
چند سبق آموز احادیث… (13)
مفتی منیب الرحمٰن