صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

دیوروں کابھابھی پر تشدد،خاوندتماشادیکھتارہا

  • ملتان
دیوروں کابھابھی پر تشدد،خاوندتماشادیکھتارہا

گگومنڈی(نامہ نگار)دیور وں کا بھابھی پربہیمانہ تشدد،خاوندتماشادیکھتارہا۔متاثرہ سمیرابی بی کی اطلاع پرپولیس نے مقدمہ درج کرلیاہے ۔۔۔

۔تفصیل کے مطابق گزشتہ روزنواحی گاؤں251ای بی کی رہائشی سمیرابی بی زوجہ محمدریاض اپنے گھرمیں موجودتھی کہ اس کے دیورشہزاداورشہباز زبردستی گھرمیں داخل ہوگئے اورڈنڈوں سوٹوں سے تشددکانشانہ بناتے ہوئے شدید زخمی کردیا۔سمیرابی بی کے مطابق ا س دوران میراشوہرمحمدریاض وہاں کھڑاتماشادیکھتارہا،اس نے بھی اپنے بھائیوں سے میری جان بخشی نہیں کرائی ۔پولیس نے سمیرابی بی کی اطلاع پر مقدمہ درج کرکے مزید کارروائی شروع کردی ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
پاکستان کے شاہی خاندان
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
حاصلِ کلام
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
بلوچستان: خدشات اور امکانات
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
سیکولر بھارت میں منہ زور ہندوتوا کا ننگا ناچ
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
عجائب خانے میں ایک عمر … (3)
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
چند سبق آموز احادیث… (13)
مفتی منیب الرحمٰن