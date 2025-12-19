صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چوری کی وارداتیں، نقدی اور قیمتی سامان غائب

  • ملتان
چوری کی وارداتیں، نقدی اور قیمتی سامان غائب

کوٹ ادو(ڈسٹرکٹ رپورٹر)کوٹ ادو اور گردونواح میں نامعلوم ملزمان نے زرعی رقبے، گھروں اور دوکانوں سے نقدی، زیورات، موبائل فون اور دیگر قیمتی سامان چوری کر لیا۔

تفصیلات کے مطابق تھانہ صدر، سنانواں اور سٹی سرور شہید کی حدود میں مختلف مقامات پر وارداتیں پیش آئیں۔ پولیس نے تمام واقعات کے نامعلوم ملزمان کے خلاف مقدمات درج کرکے مال مسروقہ کی تلاش شروع کر دی ہے ۔ متاثرہ شہریوں نے فوری کارروائی اور سامان برآمدگی کا مطالبہ کیا ہے تاکہ ملزمان کو جلد گرفتار کیا جا سکے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

سکاؤٹس ،گرلز گائیڈز سماجی خدمات میں بھرپور حصہ لیں:ڈی سی

سائنس بیس سکول نسیم کیمپس کے زیرِ اہتمام سپورٹس گالا

گورنمنٹ کالج سیٹلائٹ ٹائون کی طالبات کو سکالر شپس تقسیم

بلدیاتی ایکٹ کیخلاف 21دسمبر کو دھرنا دینگے ،مظہر اقبال

ڈی سی نے مسیحی برادری کوکرسمس تحائف تقسیم کئے

کامیاب افراد کی زندگیوں میں استاد کی محنت کا ثمر ،نوید احمد

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
اسلام آباد کی آخری تباہی
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
دیوانوں کے خواب
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
واقعی … حالات سازگار ہیں
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
خواب بوڑھے نہیں ہوتے
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
سبھی ضرورت مند ہیں
آصف عفان
امیر حمزہ
آسٹریلیا میں دہشت گردی
امیر حمزہ