صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پولیس کا ڈرون آپریشن،انڈھڑگینگ کا ایک کارندہ مارا گیا

  • ملتان
پولیس کا ڈرون آپریشن،انڈھڑگینگ کا ایک کارندہ مارا گیا

ٹھکانے تباہ ، گینگ کے سرغنہ کے ساتھیوں سمیت زخمی ہونے کی اطلاع

رحیم یارخان(ڈسٹرکٹ رپورٹر )سندھ پنجاب سرحدی علاقوں میں ڈاکوؤں کے خلاف پولیس کاڈرون آپریشن جاری’ بدنام زمانہ انڈھڑگینگ کے سرغنہ کے ساتھیوں سمیت زخمی ہونے کی اطلاع’ ایک ساتھی ماراگیا’ متعدد ٹھکانے بھی تباہ کردیئے گئے ۔ تفصیل کے مطابق چند روزقبل صادق آبادسے کوئٹہ جانیوالی مسافرکوچ پرحملہ کرکے مسافروں کواغواء کرنے اورلوٹ مار کرنے پر سندھ پنجاب پولیس ورینجرز کامشترکہ آپریشن شروع کیاگیاتھا’ گزشتہ روزسندھ پولیس کی جانب سے کچہ میں ڈاکوؤں کے ٹھکانوں پرڈرون حملے کرنے کے ساتھ ساتھ بھاری ہتھیاروں سے گولہ باری کی گئی جس کے نتیجہ میں ایک ڈاکوکے مارے جانیوالے جبکہ انڈھڑگینگ کے سرغنہ تنویرانڈھڑ کا ساتھیوں گل حسن لولائی اورحمزہ انڈھڑسمیت زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں جبکہ ڈرون حملے کی زدمیں آکرخواتین بچوں کے زخمی ہونے کی بھی اطلاعات موجود ہیں تین روزسے جاری آپریشن کے دوران ڈرون اورگولہ باری کے نتیجہ میں ڈاکوؤں کے 12ٹھکانوں اوربنکرزکوتباہ کیاگیاہے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

زیتون کی پیداوار بڑھانے کیلئے اٹلی سے مدد لینگے ،رانا تنویر

بغیر این او سی روڈ کٹنگ پر مقدمہ درج ہوگا ،کمشنر راولپنڈی

آرپی او راولپنڈی کی تلہ گنگ میں کھلی کچہری ،شہریوں کے مسائل سنے

فکر اقبال کی آج بھی قومی تعمیر، فکری بیداری میں مرکزی حیثیت ، اورنگزیب کھچی

پی ٹی سی ایل نے طویل المیعاد ڈیجیٹل انفراسٹرکچر کا ویژن پیش کردیا

پنڈدادنخان ،ٹرک نے معصوم طالب علم کو کچل ڈالا

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
اسلام آباد کی آخری تباہی
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
دیوانوں کے خواب
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
واقعی … حالات سازگار ہیں
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
خواب بوڑھے نہیں ہوتے
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
سبھی ضرورت مند ہیں
آصف عفان
امیر حمزہ
آسٹریلیا میں دہشت گردی
امیر حمزہ