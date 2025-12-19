صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ہائی کورٹ،شہری کو آف لوڈ کرنیکی تحریری وجوہات لازم قرار

  • ملتان
ہائی کورٹ،شہری کو آف لوڈ کرنیکی تحریری وجوہات لازم قرار

بنیادی حقوق سلب کرنے کیلئے قانون میں واضح بنیاد ہونی چاہئے ، ریمارکس

ملتان (کورٹ رپورٹر)لاہور ہائی کورٹ ملتان بینچ کے جج جسٹس علی ضیاء باجوہ نے ایف آئی اے اور دیگر متعلقہ حکام کو سخت ہدایت جاری کی ہے کہ کسی بھی شخص کو آف لوڈ یا سفر سے روکنے کی صورت میں تحریری وجوہات فراہم کرنا لازمی ہوں۔ یہ حکم شہریار قندیل کی رٹ درخواست کی سماعت کے دوران جاری کیا گیا، جنہیں درست اور مکمل سفری دستاویزات کے باوجود پرواز سے اتار دیا گیا تھا۔جسٹس باجوہ نے کہا کہ اختیارات کا استعمال شہریوں کے بنیادی حقوق کو سلب کرنے کے لئے قانون میں مضبوط اور واضح بنیاد پر ہونی چاہئے ۔ کسی بھی انتظامی صوابدید کا اطلاق شہریوں کی آزادی پر قدغن لگانے کا جواز پیش نہیں کر سکتا، سوائے اس کے کہ یہ کسی قانونی فراہمی یا مینڈیٹ کے مطابق ہو۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

زیتون کی پیداوار بڑھانے کیلئے اٹلی سے مدد لینگے ،رانا تنویر

بغیر این او سی روڈ کٹنگ پر مقدمہ درج ہوگا ،کمشنر راولپنڈی

آرپی او راولپنڈی کی تلہ گنگ میں کھلی کچہری ،شہریوں کے مسائل سنے

فکر اقبال کی آج بھی قومی تعمیر، فکری بیداری میں مرکزی حیثیت ، اورنگزیب کھچی

پی ٹی سی ایل نے طویل المیعاد ڈیجیٹل انفراسٹرکچر کا ویژن پیش کردیا

پنڈدادنخان ،ٹرک نے معصوم طالب علم کو کچل ڈالا

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
اسلام آباد کی آخری تباہی
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
دیوانوں کے خواب
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
واقعی … حالات سازگار ہیں
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
خواب بوڑھے نہیں ہوتے
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
سبھی ضرورت مند ہیں
آصف عفان
امیر حمزہ
آسٹریلیا میں دہشت گردی
امیر حمزہ