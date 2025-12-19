صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

خانیوال:لکڑ منڈی انتخابات‘ محمد ارشاد گادھی صدر منتخب

  • ملتان
خانیوال:لکڑ منڈی انتخابات‘ محمد ارشاد گادھی صدر منتخب

پورا پینل کامیاب، تاجروں کے مسائل حل کرنے کی ترجیح کا اعلان

 خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار )خانیوال لکڑ منڈی کے سالانہ انتخابات میں محمد ارشاد گادھی بلا مقابلہ صدر منتخب ہوئے جبکہ پورا پینل بھی کامیاب رہا۔ سینئر نائب صدر چوہدری عامر، جنرل سیکرٹری شیخ فرید، انفارمیشن سیکرٹری خدا بخش گادھی، سرپرست اعلیٰ شیخ عباس قریشی، جوائنٹ سیکرٹری ملک ندیم، چیئرمین چوہدری اسلم اور وائس چیئرمین اسلام عباسی منتخب ہوئے ۔ نومنتخب باڈی کو ٹریڈز چیمبر کے صدر شیخ محمد کامل، جنرل سیکرٹری سلیم پراچہ، نائب صدر رانا فیصل اور دیگر سیاسی و سماجی شخصیات نے مبارکباد دی۔ محمد ارشاد گادھی نے کہا کہ تاجروں کے مسائل حل کرنا اولین ترجیح ہوگی اور خدمات کی فراہمی یقینی بنائیں گے ۔ انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ تاجروں کو کاروبار کی ترقی میں زیادہ سے زیادہ سہولیات فراہم کی جائیں تاکہ ملک کی معاشی ترقی میں ان کا کردار مستحکم رہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

تعلیمی اداروں کے قریب سگریٹ کی فروخت بند نہیں ہو سکی ، کم عمر بچے بھی نشہ کرنے لگے

جھنگ: ڈپٹی کمشنر کی ضلعی افسروں سے میٹنگ، کارکردگی کا جائزہ

ٹوبہ :ڈپٹی کمشنر عمر عباس نے شہریوں کے مسائل سنے

مزدوروں کے حقوق کا تحفظ اولین ترجیح: ذیشان لبھا

ایم ڈی واسا کا ترقیاتی سکیموں کی سخت مانیٹرنگ کا حکم

چنیوٹ: ڈی ایچ کیو ہسپتال میں ترک نشہ وارڈ اور ڈے کیئر سنٹر کا افتتاح

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
اسلام آباد کی آخری تباہی
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
دیوانوں کے خواب
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
واقعی … حالات سازگار ہیں
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
خواب بوڑھے نہیں ہوتے
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
سبھی ضرورت مند ہیں
آصف عفان
امیر حمزہ
آسٹریلیا میں دہشت گردی
امیر حمزہ