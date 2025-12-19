صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بورے والا میں بازاروں کو ریڑھی فری زون بنانے کا فیصلہ

  • ملتان
بورے والا میں بازاروں کو ریڑھی فری زون بنانے کا فیصلہ

بورے والا (سٹی رپورٹر) اسسٹنٹ کمشنر کیپٹن (ر) ارشد اقبال کی زیر صدارت میونسپل کمیٹی میں انسداد انکروچمنٹ اجلاس منعقد ہوا، جس میں بازاروں کو ریڑھی فری زون بنانے پر اتفاق کیا گیا۔

اجلاس میں چیف آفیسر امتیاز جوئیہ، مرکزی انجمن تاجران کے صدر چوہدری صغیر رامے، نائب صدر راؤ نور محمد، جنرل سیکرٹری شیخ عابد فاروق، اور دیگر تاجر نمائندگان نے شرکت کی۔ اجلاس میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایات کے تحت تاجروں کو شٹر کے اندر کاروبار تک محدود رکھنے اور بازاروں میں نظم و ضبط قائم رکھنے پر تفصیلی گفتگو ہوئی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

زیتون کی پیداوار بڑھانے کیلئے اٹلی سے مدد لینگے ،رانا تنویر

بغیر این او سی روڈ کٹنگ پر مقدمہ درج ہوگا ،کمشنر راولپنڈی

آرپی او راولپنڈی کی تلہ گنگ میں کھلی کچہری ،شہریوں کے مسائل سنے

فکر اقبال کی آج بھی قومی تعمیر، فکری بیداری میں مرکزی حیثیت ، اورنگزیب کھچی

پی ٹی سی ایل نے طویل المیعاد ڈیجیٹل انفراسٹرکچر کا ویژن پیش کردیا

پنڈدادنخان ،ٹرک نے معصوم طالب علم کو کچل ڈالا

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
اسلام آباد کی آخری تباہی
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
دیوانوں کے خواب
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
واقعی … حالات سازگار ہیں
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
خواب بوڑھے نہیں ہوتے
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
سبھی ضرورت مند ہیں
آصف عفان
امیر حمزہ
آسٹریلیا میں دہشت گردی
امیر حمزہ