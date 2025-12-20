صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بھارتی وزیر کی مسلم خاتون کے نقاب کی توہین پر صحافیوں کا احتجاج

  • ملتان
بھارتی وزیر کی مسلم خاتون کے نقاب کی توہین پر صحافیوں کا احتجاج

نام نہاد سیکولر بھارت کے خلاف نعرہ بازی ، اقوام متحدہ سے کارروائی کا مطالبہ

لودھراں (سٹی رپورٹر)بھارتی وزیر اعلیٰ کی جانب سے مسلم خاتون ڈاکٹر کے نقاب کو سرکاری تقریب میں کھینچنے کے شرمناک واقعے کے خلاف لودھراں پریس کلب کے صحافیوں نے احتجاجی ریلی نکالی اور واقعے پر شدید غم و غصے کا اظہار کیا۔ احتجاجی ریلی پریس کلب لودھراں سے شروع ہو کر فیصل مسجد چوک تک نکالی گئی جہاں شرکاء نے مودی سرکار اور نام نہاد سیکولر بھارت کے خلاف شدید نعرہ بازی کی۔ صحافیوں نے بینرز اور پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر مسلم خواتین کے حقوق کے تحفظ اور مذہبی آزادی کے حق میں نعرے درج تھے ۔ریلی سے خطاب کرتے ہوئے صدر پریس کلب شیخ معراج الدین نے کہا کہ بھارت میں مسلمانوں خصوصاً مسلم خواتین کے ساتھ روا رکھا جانے والا سلوک کسی صورت قابلِ قبول نہیں۔ ایک منتخب وزیر کی جانب سے نقاب کی توہین کھلے فاشزم اور مذہبی تعصب کی بدترین مثال ہے ۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ اقوام متحدہ اس واقعے کا فوری نوٹس لے اور ذمہ دار بھارتی وزیر اعلیٰ کے خلاف کارروائی کرے ۔جنرل سیکرٹری عمران رفیق ریحان نے کہا کہ اگر بھارت خود کو سیکولر ریاست کہتا ہے تو ایسے واقعات بار بار کیوں پیش آتے ہیں۔ عالمی برادری کو بھارت کے دوہرے معیار کا سنجیدگی سے نوٹس لینا چاہیے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

صنعتی علاقوں کی بہتری کیلئے9ارب 28کروڑ منظور

عوام کو جان و مال کا تحفظ فراہم کرنا اولین ترجیح ہے ، کامران ٹیسوری

نئے انتظامی یونٹس کاقیام گورننس مسائل کا حل، فاروق ستار

سندھ جاب پورٹل پر ملازمتوں کے اشتہارات جلد جاری ہونگے،آصف حیدر شاہ

کسانوں کی خوشحالی کے بغیر زرعی ترقی ناممکن ،شاداب رضا

غیر قانونی تعمیرات، رہائشی علاقوں میں تجارتی سرگرمیوں کا نوٹس

آج کے کالمز

خورشید ندیم
تین سماجی مغالطے
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ایک مسکراتا ہوا چہرہ جو اَب ہم میں نہیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
مسلم ہیرو احمد الاحمد
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
نئے صوبوں کی تحریک‘ امید کی کرن …(2)
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
صوبہ پہلے یا پاکستان؟
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی خصوصیات
مفتی منیب الرحمٰن