صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسلم خان بلوچ کا دوبارہ جلالپور بار کا صدارتی الیکشن لڑنے کا اعلان

  • ملتان
اسلم خان بلوچ کا دوبارہ جلالپور بار کا صدارتی الیکشن لڑنے کا اعلان

جلال پورپیروالا(نامہ نگار)بار ایسوسی ایشن جلال پور کے سالانہ انتخابات کے سلسلہ میں صدارتی نشست پر جام خدا بخش برار ایڈووکیٹ کے سامنے آنے کے بعد سابق صدر بار ایسوسی ایشن اسلم خان بلوچ نے بھی اس نشست پر بطور امیدوار مقابلے کا اعلان کر دیا۔۔

 احاطہ کچہری میں ان کے حامی وکلا نے اس سلسلہ میں احاطہ کچہری میں ایک تقریب کا اہتمام کیا۔ جس میں وکلاء سے خطاب کرتے ہوئے اسلم خان بلوچ نے کہا کہ سال 2009 میں بحیثیت جنرل سیکرٹری اور 2019 میں صدر کی حیثیت سے وکلا کے مسائل حل کرنے کی میری بھر پور اور کامیاب کاوشوں سے تمام وکلاء واقف ہیں۔ میری صدارت کے دوران وکلا سے ناروا سلوک پر عدلیہ کے دباو کو نظرانداز کر کے بار کے مفادات کا تحفظ کیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

سٹیشن چوک گزیبو میں پبلک لائبریری قائم، کمشنر کا دورہ

جھنگ: ڈسٹرکٹ کوالٹی کنٹرول بورڈ کا اجلاس،22 کیسز پیش

ٹو بہ :پولیو مہم، 4 لاکھ 34 ہزار بچوں کو حفاظتی قطرے پلائے گئے

مسنگ مین ہولز کور کرنے کیلئے واسا کی کوئیک رسپانس فورس قائم

جامعہ مسجد نور اڈا پٹھان کوٹ میں ڈی پی او کی کھلی کچہری

بغیر لائسنس اسلحہ برآمد ہونے پر ملزم کو گرفتار کر لیاگیا،مقدمہ درج

آج کے کالمز

خورشید ندیم
تین سماجی مغالطے
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ایک مسکراتا ہوا چہرہ جو اَب ہم میں نہیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
مسلم ہیرو احمد الاحمد
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
نئے صوبوں کی تحریک‘ امید کی کرن …(2)
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
صوبہ پہلے یا پاکستان؟
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی خصوصیات
مفتی منیب الرحمٰن