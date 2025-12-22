صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

غل غپاڑہ کرتے چار شرابی گرفتار

  • ملتان
وہاڑی (نمائندہ خصوصی)پٹرولنگ پولیس اڈہ پکھی موڑ کے شفٹ انچارج غلام عباس جوئیہ نے ساتھیوں کی قیادت کرتے ہوئے چار شرابیوں کو شاہراہ عام پر نشہ کر کے غل غپاڑہ کرتے گرفتار کرلیا۔

تفصیل کے مطابق شفٹ انچارج غلام عباس جوئیہ نے ساتھی اہلکاروں کے ہمراہ محمد عدنان ،محمد کاشف ،مدثر رشید اوریاسر ارشاد قوم اڑوڈ سکنہ 14ڈبلیو بی کو روکا جن کے منہ سے شراب کی بو آرہی تھی اور وہ غل غپاڑہ کرکے اہل علاقہ کو پریشان کر رہے تھے ۔ طبی معائنہ کرانے کے بعد تھانہ لڈن میں مقدمہ درج کرادیا گیا۔

 

