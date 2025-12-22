سیلاب متاثرہ 200 خاندانوں میں راشن اور ضروری اشیاء تقسیم
عبدالحکیم(نامہ نگار ،سٹی رپورٹر)یوتھ ڈویلپمنٹ فاؤنڈیشن کی جانب سے دریائے راوی اور چناب سے سیلاب متاثرہ 200 خاندانوں کو راشن اور دیگر ضروری اشیاء فراہم کی گئیں۔تقریب کا انعقاد گورنمنٹ ہائر سیکنڈری سکول باگڑ سرگانہ میں کیا گیا۔
دی چرچ آف جیسز کرائسٹ (LDS)پاکستان میں موجود نمائندگان مائیکل ہورڈ اور لوری ہورڈ نے تقریب میں شرکت کی۔مائیکل ہورڈ کا کہنا تھا کہ وہ اس مشکل گھڑی میں سیلاب متاثرین کے ساتھ کھڑے ہیں اوران کی بحالی تک امدادکا سلسلہ جاری رکھیں گے ۔ تقریب میں یوتھ ڈویلپمنٹ فاؤنڈیشن کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر شاہد رحمت ،محمد احمد ،میڈم بسم اللہ، ارم طاہر بھی موجود تھیں۔