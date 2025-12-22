500 شہریوں میں مفت ہیلمٹ تقسیم کرنے کا اعلان
میاں چنوں( تحصیل رپورٹر)چودھری رحمت علی فاؤنڈیشن کے چیئرمین چودھری منیر گجر نے موجودہ حالات کے پیش نظر 500 شہریوں میں مفت ہیلمٹ تقسیم کرنے کا اعلان کیا۔۔۔
پہلے مرحلے میں 100 افراد میں مفت ہیلمٹ تقسیم کئے گئے اور 10 افراد کے چالان ادا کئے گئے ،تقریب میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ ملک جاوید ، صدر رانا کاشف ، سیکرٹری خالد، سیکرٹری چوہدری ندیم گجر ، ٹریفک پولیس سے ملک ظہور نے 100 افراد میں ہیلمٹ تقسیم کئے ۔اس موقع پر ٹریفک پولیس نے شہریوں کو مکمل بریفنک دی کہ ہیلمٹ کا استعمال انتہائی ضروری ہے ، چوہدری منیر کا کہنا تھا ہمارا ہیلمٹ تقسیم کرنے کا مقصد یہی ہے کہ لوگ قوانین پر عمل کرتے ہوئے اپنی اور اپنے پیاروں کی زندگیوں کو محفوظ بنائیں۔