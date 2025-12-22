پیرا فورس کا صحافی پر تشدد آزادی صحافت پر حملہ ، کیمسٹ ایسوسی ایشن
سکندرآباد (نامہ نگار )کیمسٹ ایسوسی ایشن نے مقامی صحافی رفیق مغل پر پیرا فورس کی جانب سے مبینہ تشدد اور سات گھنٹے حبس بے جا میں رکھنے کے واقعے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔
رہنماؤں کا کہنا ہے کہ پیرا فورس کا صحافی پر تشدد آزادی صحافت پر حملہ ہے ، صحافیوں کو انتقامی کارروائی کا نشانہ بنانا جمہوری اقدار اور آئین کی صریح خلاف ورزی ہے ۔ رہنماؤں نے وزیراعلیٰ مریم نواز شریف، سیکرٹری جنوبی پنجاب، ڈپٹی کمشنر ملتان، کمشنر ملتان، آر پی او ملتان اور سی پی او ملتان سے مطالبہ کیا کہ واقعے کا فوری نوٹس لیکر ملوث اہلکاروں کو معطل کر کے قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے ۔