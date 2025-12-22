صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سردی کی آمد، خشک لکڑیوں کی قیمت میں 300روپے من اضافہ

  • ملتان
سردی کی آمد، خشک لکڑیوں کی قیمت میں 300روپے من اضافہ

1300روپے من فروخت، ایل پی جی بھی مہنگی، کمشنر وہاڑی نوٹس لیں، شہری

ماچھیوال (نامہ نگار)سردی کی آمد کے ساتھ ہی خشک لکڑیوں کی قیمتوں میں ہوشربا اضافہ ،ایل پی جی بھی مہنگی ،شہری پریشان ۔تفصیلات کے مطابق ماچھیوال اور گردونواح میں سردی کی آمد کے ساتھ ہی خشک لکڑیوں کی قیمتوں میں ہوشربا اضافہ ہوگیا۔ٹال مالکان کی من مانیاں،خشک لکڑیوں کی قیمت 900روپے 40کلو سے 1300روپے 40کلو تک جاپہنچی ،ایل پی جی کی بھی 340روپے کلو پر فروخت جاری ہے ۔پریشان حال شہریوں نے ڈپٹی کمشنر وہاڑی سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے ۔ 

 

