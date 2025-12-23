صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

میپکو: 11کے وی فیڈرز پر سیفٹی عملدرآمد لازمی قرار

  • ملتان
میپکو: 11کے وی فیڈرز پر سیفٹی عملدرآمد لازمی قرار

ملتان (خصوصی رپورٹر) سپرنٹنڈنگ انجینئر آپریشن میپکو ملتان سرکل امجد نواز بھٹی نے ملتان سرکل کے تمام آپریشنل ایس ڈی اوز کو ہدایت کی ہے ۔۔۔

کہ ترقیاتی منصوبوں کی تکمیل، کریش مینٹی نینس پروگرام اور سسٹم اپ گریڈیشن کے دوران شیڈول پرمٹ ٹو ورک (پی ٹی ڈبلیو) کے تحت بند ہونے والے 11کے وی فیڈرز کی سائٹس پر اپنی موجودگی یقینی بنائیں اور حفاظتی ایس او پیز پر مکمل عملدرآمد کرایا جائے ۔سپرنٹنڈنگ انجینئر نے ہدایت کی کہ کسی بھی صورت حفاظتی اصولوں پر سمجھوتہ نہ کیا جائے کیونکہ انسانی جانوں کے تحفظ کا کوئی متبادل نہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

دل کے مریضوں کو مفت ادویات گھر پہنچانے کا فیصلہ

جہانزیب اعوان کی زیر صدارت اجلاس ، ترقیاتی سکیموں کا جائزہ

انتظامیہ کی چشم پوشی ،اولڈ سول لائن میں نکاسی آب مفلوج

تحصیلوں میں خصوصی سستے کرسمس بازار قائم کر دئیے گئے

شرمپ اسٹیٹ کے قیام کے منصوبے پر عملی پیش رفت کا آغاز

14ارب روپے کے سیوریج میگا پراجیکٹ پر کام تیز کر دیا گیا

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
نصرت پروین
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
قومی پاسپورٹ کی عزت و آبرو کیلئے
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
اسلام آباد: کون سی تلخی دور نہیں ہو سکتی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
اقوام متحدہ کی رپورٹ‘ بھارت ایکسپوز
سلمان غنی
رشید صافی
ٹی ٹی پی میں افغان باشندوں کی شمولیت
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ… (3)
حافظ محمد ادریس