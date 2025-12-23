صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مبینہ زیادتی کے مختلف واقعات پر تحقیقات شروع

  • ملتان
مبینہ زیادتی کے مختلف واقعات پر تحقیقات شروع

ملتان(کرائم رپورٹر)پولیس نے مبینہ زیادتی کے مختلف واقعات کی اطلاعات پر تحقیقات شروع کردی ۔۔۔۔

نیوملتان پولیس کو حسن آباد گیٹ نمبر 1سے پروین بی بی نے اطلاع دی کہ ملزمان جھے بے ہوشی کا انجکشن لگاکر مبینہ اجتماعی کرتے رہے ۔سیتل ماڑی پولیس کو علی ٹاؤن سے سونیا بی بی نے بتایا کہ ملزموں نے مبینہ اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنایا جبکہ صدر شجاع آباد پولیس کو فلک شیر نے مبینہ زیادتی کی اطلاع کی پولیس موقع پر پہنچی تو متاثرہ 20سالہ فرزانہ بیانی ہوئی کہ ملزم نے 20روز قبل زبردستی مبینہ اپنی حوس کا نشانہ بنایا تھا واقعات کی اطلاعات پر پولیس نے ملزمان کیخلاف کارروائی شروع کرتے ہوئے تحقیقات کا آغاز کردیا ۔

 

