مبینہ زیادتی کے مختلف واقعات پر تحقیقات شروع
ملتان(کرائم رپورٹر)پولیس نے مبینہ زیادتی کے مختلف واقعات کی اطلاعات پر تحقیقات شروع کردی ۔۔۔۔
نیوملتان پولیس کو حسن آباد گیٹ نمبر 1سے پروین بی بی نے اطلاع دی کہ ملزمان جھے بے ہوشی کا انجکشن لگاکر مبینہ اجتماعی کرتے رہے ۔سیتل ماڑی پولیس کو علی ٹاؤن سے سونیا بی بی نے بتایا کہ ملزموں نے مبینہ اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنایا جبکہ صدر شجاع آباد پولیس کو فلک شیر نے مبینہ زیادتی کی اطلاع کی پولیس موقع پر پہنچی تو متاثرہ 20سالہ فرزانہ بیانی ہوئی کہ ملزم نے 20روز قبل زبردستی مبینہ اپنی حوس کا نشانہ بنایا تھا واقعات کی اطلاعات پر پولیس نے ملزمان کیخلاف کارروائی شروع کرتے ہوئے تحقیقات کا آغاز کردیا ۔