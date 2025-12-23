صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لنڈے بازار میں بھی مہنگائی پرانی اشیا کی قیمتوں میں اضافہ

  • ملتان
لنڈے بازار میں بھی مہنگائی پرانی اشیا کی قیمتوں میں اضافہ

خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار ) سردیوں کی شدت میں اضافہ ہونے کے بعد شہری خانیوال اور گردونواح میں لنڈے بازار کا رخ کر گئے ہیں۔ ۔۔۔

مختلف سٹالز پر گرم ملبوسات، جیکٹس، جوتے ، کوٹ، مفلر، دستانے اور دیگر اشیاء دستیاب ہیں۔تاہم شہریوں کا کہنا ہے کہ نئی اشیاء کی بلند قیمتوں اور پرانے سامان میں 30 سے 50 فیصد اضافہ نے خریداری کو مشکل بنا دیا ہے ۔والدین اور خواتین نے شکوہ کیا کہ بچوں کے لیے ضروری گرم ملبوسات خریدنا بھی اب ایک چیلنج بن گیا ہے ۔ شہریوں نے حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ لنڈے بازار میں معیاری اور سستے ملبوسات کی دستیابی یقینی بنائی جائے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

ایل پی جی کی غیر قانونی ریفلنگ کے اڈے، زندگیوں کو خطرہ

صفائی ورکرز حقیقی ہیروز، خوشیوں میں ساتھ ہیں : ڈپٹی کمشنر

عوامی مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کر رہے : عدیل حیدر

ڈسکہ میں ترقیاتی منصوبوں کا جال بچھایا جائیگا : وزیر بلدیات

یونین کونسل پیرو چک میں نادرا ون ونڈو کاؤنٹر کا قیام

حافظ آباد : قبرستانوں، پارکوں، چوک چوراہوں کی صفائی

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
نصرت پروین
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
قومی پاسپورٹ کی عزت و آبرو کیلئے
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
اسلام آباد: کون سی تلخی دور نہیں ہو سکتی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
اقوام متحدہ کی رپورٹ‘ بھارت ایکسپوز
سلمان غنی
رشید صافی
ٹی ٹی پی میں افغان باشندوں کی شمولیت
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ… (3)
حافظ محمد ادریس