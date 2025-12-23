صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شجاع آباد:صحافی پر پیرا فورس کا مبینہ تشدد ،علما کا اظہار مذمت

  • ملتان
شجاع آباد:صحافی پر پیرا فورس کا مبینہ تشدد ،علما کا اظہار مذمت

سکندرآباد (نامہ نگار)شجاع آبادکے علماء کرام کی صحافی پر پیرا فورس کے مبینہ تشدد کی شدید مذمت،رفیق مغل پر تشدد کو آزادی صحافت پر کھلا حملہ قرار دیدیا۔۔۔

۔سینئر صحافی رفیق مغل پر مبینہ تشدد کے واقعے پر مذہبی و سماجی حلقوں نے شدید غم و غصے کا اظہار کرتے ہوئے سخت الفاظ میں مذمت کی ہے ۔ جماعت اہلسنت کے رہنماؤں صاحبزادہ حسیب خان اظہری اور مولانا حسان خان اظہری نے اپنے مشترکہ بیان میں کہا کہ رفیق مغل ایک ذمہ دار رپورٹر اور شریف النفس شخصیت ہیں، ان پر تشدد کسی صورت قابلِ قبول نہیں، شجاع آباد کے عوامی مسائل اجاگر کرنے پر انہیں مبینہ طور پر تشدد کا نشانہ بنانا اور نجی ٹارچر سیل میں رکھنا نہایت شرمناک اور قابلِ مذمت عمل ہے ۔ انہوں نے کہا کہ عوامی مسائل کو حکامِ بالا تک پہنچانا صحافی کا آئینی، قانونی اور پیشہ ورانہ حق ہے ، نہ کہ کوئی جرم 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

دل کے مریضوں کو مفت ادویات گھر پہنچانے کا فیصلہ

جہانزیب اعوان کی زیر صدارت اجلاس ، ترقیاتی سکیموں کا جائزہ

انتظامیہ کی چشم پوشی ،اولڈ سول لائن میں نکاسی آب مفلوج

تحصیلوں میں خصوصی سستے کرسمس بازار قائم کر دئیے گئے

شرمپ اسٹیٹ کے قیام کے منصوبے پر عملی پیش رفت کا آغاز

14ارب روپے کے سیوریج میگا پراجیکٹ پر کام تیز کر دیا گیا

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
نصرت پروین
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
قومی پاسپورٹ کی عزت و آبرو کیلئے
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
اسلام آباد: کون سی تلخی دور نہیں ہو سکتی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
اقوام متحدہ کی رپورٹ‘ بھارت ایکسپوز
سلمان غنی
رشید صافی
ٹی ٹی پی میں افغان باشندوں کی شمولیت
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ… (3)
حافظ محمد ادریس