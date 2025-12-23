صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جامعہ نورالاسلام میں تقریب دستار فضیلت و دوپٹہ پوشی

  • ملتان
جامعہ نورالاسلام میں تقریب دستار فضیلت و دوپٹہ پوشی

قرآن و سنت سے مضبوط وابستگی کامیابی کی ضامن ہے ، مولانا شاہ نقشبندی

کوٹ ادو(ڈسٹرکٹ رپورٹر)جامعہ نورالاسلام نورشاہ تلائی میں سالانہ تقریب دستار فضیلت و دوپٹہ پوشی کا شاندار انعقادکیا گیا،تقریب میں 25 طالبات کی باوقار انداز میں دوپٹہ پوشی جبکہ 55 طلباء کرام کی دستاربندی کی گئی،نمایاں کارکردگی دکھانے والے طلباء و طالبات میں اسناد و انعامات بھی تقسیم کئے گئے ۔ تفصیل کے مطابق نواحی علاقہ نورشاہ تلائی کی عظیم مرکزی دینی درسگاہ جامعہ نورالاسلام نورشاہ تلائی میں سالانہ پروگرام برائے تقریب دستار فضیلت و دوپٹہ پوشی طلباء و طالبات نہایت عقیدت و احترام اور شان و شوکت کے ساتھ منعقد ہوا،تقریب کا باقاعدہ آغاز قراء کرام کی دلنشین تلاوتِ قرآن مجید سے ہوا جس کے بعد نعت رسول مقبول پیش کی گئی، بعد ازاں مہمانِ خصوصی کی تشریف آوری پر شرکاء نے والہانہ استقبال کیا جس سے محفل کا وقار مزید بڑھ گیا،تقریب میں مولانا محمد شاہ نقشبندی نے اپنے خطاب میں دینی تعلیم کی اہمیت پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ قرآن و سنت سے مضبوط وابستگی ہی دنیا و آخرت کی کامیابی کی ضامن ہے ،انہوں نے کہا کہ مدارس دینیہ نہ صرف دینی علوم کے مراکز ہیں بلکہ کردار سازی،اخلاقی تربیت اور صالح معاشرے کی تشکیل میں کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں،انہوں نے طلباء و طالبات کو نصیحت کی کہ وہ علم کے ساتھ اخلاص، تقویٰ اور عمل کو لازم پکڑیں اوراپنے اخلاق و کردار سے دینِ اسلام کی حقیقی تصویر پیش کریں۔آخر میں مولانا قاری محمد ابوبکرصدیقی آف ملتان نے ملک وقوم کی سلامتی،ادارے کی ترقی، طلباء وطالبات کی کامیابی اورامت مسلمہ کے اتحادوسربلندی کیلئے خصوصی دعا کی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

داؤد یونیورسٹی کے طلبا کے داخلے کی منسوخی کے احکامات کا لعدم، بحال کرنے کا حکم

صنعتی علاقوں کیلئے ایک اور پیکیج آئے گا ، شرجیل میمن

ہوائی فائرنگ کے خلاف سخت احکامات

بک فیئرجیسے میلے فکری ہم آہنگی کو فروغ دیتے ، ڈپٹی میئر

رفاہی پلاٹس پر مبینہ تجاوزات کے خلاف درخواست دائر

مرغی کا گوشت دوروز میں 200روپے کلومہنگا، شہری پریشان

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
نصرت پروین
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
قومی پاسپورٹ کی عزت و آبرو کیلئے
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
اسلام آباد: کون سی تلخی دور نہیں ہو سکتی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
اقوام متحدہ کی رپورٹ‘ بھارت ایکسپوز
سلمان غنی
رشید صافی
ٹی ٹی پی میں افغان باشندوں کی شمولیت
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ… (3)
حافظ محمد ادریس