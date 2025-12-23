صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سرکاری اراضی پرقبضہ چھڑانے والے ریونیو عملہ پرحملہ، دھمکیاں

  • ملتان
سرکاری اراضی پرقبضہ چھڑانے والے ریونیو عملہ پرحملہ، دھمکیاں

تحصیل دار چوک سرور شہید کی رپورٹ پر 22ملزموں کے خلاف مقدمہ درج

کوٹ ادو(ڈسٹرکٹ رپورٹر)سرکاری اراضی پرقبضہ کے خلاف کارروائی کے دوران ریونیو عملہ پرحملہ، دھمکیاں، مقدمہ درج،اس بارے تفصیل کے مطابق چوک سرورشہیدکے علاقہ میں سرکاری اراضی پر ناجائز تعمیرات کے خلاف کارروائی کے دوران ریونیو عملہ کو مزاحمت، دھمکیوں اورتشدد کا سامنا کرنا پڑا،گرداورحلقہ محمد شاہد آرائیں کی درخواست کے مطابق وہ پٹواری حلقہ کے ہمراہ ایڈیشنل کمشنر ریونیو ڈیرہ غازیخان کے حکم امتناہی پرعملدرآمد کرانے کیلئے چک نمبر 548 ٹی ڈی اے میں ادارہ ترقیاتی تھل کی ملکیتی 14 کنال اراضی پر پہنچے جہاں پولیس نفری بھی موقع پرموجود تھی،اس موقع پررحمت شاہ اورگلبدین پسران عبدالرحمٰن ودیگر20نامعلوم ساتھیوں کے ہمراہ مزدوروں سے تعمیراتی کام کروا رہے تھے ،جب انہیں حکم امتناہی سے آگاہ کرتے ہوئے کام روکنے کا کہا گیا تو ملزم طیش میں آ گئے اور پٹواری حلقہ محمد عمران سعید کو گربیان سے پکڑ کر گالم گلوچ کی،جان سے مارنے اور گولی مارنے کی دھمکیاں دیں،دوبارہ موقع پرآنے کی صورت میں سنگین نتائج کی وارننگ دی،اس دوران پٹواری حلقہ کے پاس موجودپلس پروجیکٹ کی سرکاری مثلہ جات بھی چھین لی گئیں جبکہ ملزموں نے حکم امتناہی کے باوجود ناجائز تعمیراتی کام جاری رکھا،پولیس نے تحصیل دار چوک سرور شہید کی رپورٹ پر رحمت شاہ، گلبدین شاہ اور 20 نامعلوم افراد کے خلاف متعلقہ دفعات کے تحت مقدمہ درج کر کے قانونی کارروائی شروع کر دی ہے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

داؤد یونیورسٹی کے طلبا کے داخلے کی منسوخی کے احکامات کا لعدم، بحال کرنے کا حکم

صنعتی علاقوں کیلئے ایک اور پیکیج آئے گا ، شرجیل میمن

ہوائی فائرنگ کے خلاف سخت احکامات

بک فیئرجیسے میلے فکری ہم آہنگی کو فروغ دیتے ، ڈپٹی میئر

رفاہی پلاٹس پر مبینہ تجاوزات کے خلاف درخواست دائر

مرغی کا گوشت دوروز میں 200روپے کلومہنگا، شہری پریشان

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
نصرت پروین
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
قومی پاسپورٹ کی عزت و آبرو کیلئے
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
اسلام آباد: کون سی تلخی دور نہیں ہو سکتی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
اقوام متحدہ کی رپورٹ‘ بھارت ایکسپوز
سلمان غنی
رشید صافی
ٹی ٹی پی میں افغان باشندوں کی شمولیت
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ… (3)
حافظ محمد ادریس