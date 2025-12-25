صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

انرویل کلب کی قائد اعظم کے یومِ پیدائش پرتقریب

  • ملتان
انرویل کلب کی قائد اعظم کے یومِ پیدائش پرتقریب

ملتان (لیڈی رپورٹر)انرویل کلب ملتان مڈٹاؤن کے زیرِ اہتمام بانیٔ پاکستان قائد اعظم محمد علی جناحؒ کے یومِ پیدائش کے موقع پر سوسائٹی فار سپیشل پرسنز کے دفتر میں ایک پروقار تقریب منعقد ہوئی۔۔۔۔

تقریب میں کلب صدر حنا چغتائی، سیکرٹری شبانہ شاہد، چارٹر صدر طاہرہ نجم، یاسمین خاکوانی، زاہدہ حمید قریشی، علینہ، فاطمہ، محمد آصف، عارف انور، ملک شہزاد، ملک شاہد اور خصوصی افراد کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔تقریب کا آغاز قائد اعظم محمد علی جناحؒ کی قومی خدمات کو خراجِ تحسین پیش کرنے سے ہوا، جبکہ ملی نغمے بھی پیش کئے گئے ۔ بعد ازاں قائد اعظم کی سالگرہ کا کیک کاٹا گیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

38 ٹن گندم خیبر پختونخوا سمگل کرنیکی کوشش ناکام

ای بر پورٹل پر موصول درخواستوں پر پیشرفت جائزہ اجلاس

ڈپٹی کمشنر کی زیر صدارت پری پولیو اجلاس، کاکردگی کا جائزہ

احسان علی جمالی کا منڈی ٹاؤن میں قائم کرسمس بازار کا دورہ

ڈی سی میانوالی کا ڈی ایچ کیو ہسپتال کا دورہ،حاضری چیک

صوبائی محتسب پنجاب کی کھلی کچہری، عوامی شکایات کی سماعت

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
نہیں! جناب سہیل وڑائچ! نہیں!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
پارلیمنٹ بہرحال سپریم ہے!
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
فکرِ قائد کی تفہیم میں ابہام کیوں؟
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
بھارت کے ہاتھوں یرغمال جنوبی ایشیا کا امن … (2)
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
خیر خواہ طاقتیں
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
مجلسِ اتحادِ امت پاکستان کا متفقہ اعلامیہ …(1)
مفتی منیب الرحمٰن