خاتون مبینہ زہر دے کر قتل کرنے کا انکشاف

  • ملتان
خاتون مبینہ زہر دے کر قتل کرنے کا انکشاف

ملتان (کرائم رپورٹر)سٹی جلالپور پولیس نے خاتون رضیہ مائی کے مبینہ زہر دے کر قتل ہونے کی اطلاع پر لاش قبضے میں لے کر تحقیقات شروع کر دی ہیں۔۔۔۔

 اطلاع دینے والے اصغر کے مطابق ان کی والدہ گزشتہ 20 سال سے ان کے ساتھ رہ رہی تھیں۔پولیس کے مطابق گزشتہ رات خاتون کی طبیعت خراب ہونے پر اسے ہسپتال منتقل کیا گیا، جہاں ڈاکٹروں نے ابتدائی علاج کے بعد گھر روانہ کیا۔ تاہم، دوبارہ طبیعت خراب ہونے کے بعد خاتون انتقال کر گئیں۔ پولیس نے مقتولہ کی لاش قبضے میں لے کر قانونی کارروائی شروع کر دی ہے ۔

 

