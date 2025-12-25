چوری اور ڈکیتی کی وارداتوں میں اضافہ،پولیس بے بس
مختلف تھانوں کی حدود میں متعدد وارداتیں رپورٹ، گشت نہ ہونے کا الزام
وہاڑی (خبر نگار،نمائندہ خصوصی)وہاڑی میں چوری اور ڈکیتی کی وارداتوں میں تشویشناک اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے ۔ مختلف تھانوں کی حدود میں موٹر سائیکلیں، موبائل فون، نقدی، کیبل، سریا، بیٹریاں اور حتیٰ کہ مویشی بھی چوری ہو گئے ۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ پولیس گشت نہ ہونے کے باعث چور کھل کر وارداتیں کر رہے ہیں۔ پولیس کے مطابق تمام واقعات پر الگ الگ مقدمات درج کر کے تفتیش جاری ہے ۔اکرم سے دو ڈاکو نقدی 50 ہزار لوٹ کر فرار ہوگئے ۔ تھانہ ماڈل ٹاؤن کی حدود میں چور اکرم کے ٹرک کی بیٹری چوری کرکے فرار ہو گئے ۔تنویر احمد کے جوتے مالیتی 23 ہزار چوری کرلئے گئے ۔ عبد الستارکی دکان سے نامعلوم افراد بہانے سے 108500 جاز کیش چوری کرکے فرار ہو گئے ۔ تھانہ گگو کی حدود میں چور رمضان کا سریا دو من، کیبل تار اورپائپ چوری کرکے لے گئے ۔ محمد اعجاز کاچور 60 ہزار مالیت کا بکرا چوری کرکے فرارہوگئے ۔ تھانہ سٹی کی حدود میں فرید احمد کی قبرستان سے موٹرسائیکل چوری ہوگئی۔