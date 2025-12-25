صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ہونہار طلبا وطالبات میں سکالرشپ، لیپ ٹاپ تقسیم

  • ملتان
ہونہار طلبا وطالبات میں سکالرشپ، لیپ ٹاپ تقسیم

لودھراں(سٹی رپورٹر)بہاء الدین زکریا یونیورسٹی کیمپس لودھراں کے ہونہارطلبا وطالبات میں سکالرشپ اور۔۔۔

لیپ ٹاپ تقسیم ۔ ڈپٹی کمشنر محمداشرف نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی اور 13ہونہار سکالرشپ چیک اور25لیپ ٹاپ تقسیم کئے ۔ڈپٹی کمشنرنے اس موقع کہا کہ طلباوطالبات ہمارا اثاثہ ہیں جنہوں نے ملک کی باگ ڈور سنبھالنی ہے ،انکی خداداد صلاحیتوں کا بہترین استعمال بہت ضروری ہے۔ ،طلبا وطالبات ذاتیات کے بجائے اجتماعی مفادات کیلئے اپنی کاوشیں بروئے کار لائیں، نوجوان نسل کی رہنمائی سے ضلع کی ترقی و خوشحالی کو یقینی بنائیں گے ،ڈپٹی کمشنر نے کہاعملی میدان میں طلباو طالبات قومی مفاد کو ہمیشہ ترجیح دیں،انکے آئیڈیاز سے ہمارے بیشتر معاملات اچھے انداز سے حل ہوسکتے ہیں، ہمیں انا پرستی کے خول کو اتار کر سوشل ڈائیلاگ کے ڈیزائن کو اپنانا ہوگا،میں لیپ ٹاپ اور ہونہار سکالرشپس حاصل کرنیوالے طلباو طالبات کو مبارکباد دیتا ہوں۔

 

 

