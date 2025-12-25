صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نشتر ایمرجنسی میں لفٹ بند، مریضوں کو مشکلات

  • ملتان
نشتر ایمرجنسی میں لفٹ بند، مریضوں کو مشکلات

وہیل چیئر پر مریض منتقلی کی ویڈیو وائرل، لفٹ بحالی کردی جائیگی،انتظامیہ

ملتان (لیڈی رپورٹر)نشتر ہسپتال کے شعبہ ایمرجنسی میں لفٹ فعال نہ ہونے کے باعث مریضوں اور ان کے لواحقین کو شدید مشکلات کا سامنا ہے ۔ ایمرجنسی میں آنے والے مریضوں کو پہلی، دوسری اور تیسری منزل تک منتقل کرنے کے لئے وہیل چیئر یا اسٹریچر کے ذریعے سیڑھیوں کا سہارا لینا پڑ رہا ہے ، جس سے نہ صرف مریض بلکہ ان کے ساتھ آنے والے افراد بھی شدید تھکن اور پریشانی کا شکار ہو جاتے ہیں۔تفصیلات کے مطابق سرائیکی نوجوان تحریک کے رہنما مظہر عباس کات نے ایک مریض کو وہیل چیئر پر تیسری منزل تک لے جاتے ہوئے ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر اپ لوڈ کی، جو دیکھتے ہی دیکھتے وائرل ہو گئی۔ ویڈیو میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ مریض کو اوپر لے جانا کس قدر مشکل مرحلہ بن چکا ہے ۔

 

