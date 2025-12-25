صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مسیحی ملازمین اداروں کا قابل فخر حصہ، عامر کریم خان

  • ملتان
اقلیتوں کے حقوق، عزت، تحفظ پر کسی قسم کا سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا،کمشنر ملتان

ملتان(وقائع نگار خصوصی)کمشنر ملتان عامر کریم خاں نے کرسمس کے موقع پر اپنے دفتر میں مسیحی ملازمین کے ساتھ کیک کاٹا اور انہیں تہوار کی دلی مبارکباد دی۔ اس موقع پر کمشنر ملتان نے مسیحی ملازمین کے ساتھ کرسمس کی خوشیوں میں شرکت کرتے ہوئے یکجہتی، رواداری اور باہمی احترام کے پیغام کو اجاگر کیا۔کمشنر ملتان عامر کریم خاں نے کہا کہ مسیحی ملازمین ہمارے اداروں کا قابل فخر حصہ ہیں اور انہوں نے ہمیشہ دیانت داری، محنت اور ذمہ داری سے اپنی خدمات سرانجام دی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اقلیتوں کے حقوق، عزت اور تحفظ حکومت کی اولین ترجیح ہے اور اس ضمن میں کسی قسم کا سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔کمشنر ملتان نے مزید کہا کہ پاکستان میں تمام مذاہب کے ماننے والے باہمی احترام اور ہم آہنگی کے ساتھ رہتے ہیں، جو ہمارے معاشرتی اقدار اور قومی تشخص کی عکاسی کرتا ہے ۔اس موقع پر ڈپٹی کمشنر ملتان اور ایڈیشنل کمشنرز بھی موجود تھے ، جنہوں نے مسیحی ملازمین کو کرسمس کی مبارکباد دی اور ان کے ساتھ خوشی کے اس موقع کو شیئر کیا۔

 

