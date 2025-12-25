سرکاری ہسپتالوں میں سہولیات بڑھانے کا فیصلہ
معیاری طبی سہولیات، مشینری ، ادویات فراہم کرنے کیلئے ضلعی انتظامیہ کو متحرک کردیا گیا، متعلقہ افسروں کو ڈاکٹرز، پیرامیڈیکس سمیت عملے کی حاضری یقینی بنانے کی ہدایتڈپٹی کمشنرکا دورہ ساؤتھ سٹی ہسپتال، ایمرجنسی، اوپی ڈی، وارڈز لیبارٹری ودیگر شعبہ جات کا معائنہ، عوام کو طبی سہولیات فراہم کرنے میں کوتاہی ناقابل قبول، نعمان صدیق
ملتان(وقائع نگار خصوصی)ڈپٹی کمشنر محمد نعمان صدیق نے ساؤتھ سٹی ہسپتال کا تفصیلی دورہ کیا اور وہاں فراہم کی جانے والی طبی سہولیات کی انسپکشن کی۔ دورے کے دوران ڈپٹی کمشنر نے ایمرجنسی، او پی ڈی، وارڈز، لیبارٹری اور فارمیسی سمیت مختلف شعبہ جات کا معائنہ کیا اور مریضوں کو دی جانے والی سہولیات کا جائزہ لیا۔ڈپٹی کمشنر نے ہسپتال میں زیرِ علاج مریضوں اور ان کے لواحقین سے ملاقات کی اور علاج، ادویات کی دستیابی اور عملے کے رویے سے متعلق دریافت کیا۔ انہوں نے صفائی کی صورتحال، طبی آلات کی کارکردگی اور ادویات کے سٹاک کا بھی جائزہ لیا۔ اس موقع پر ہسپتال انتظامیہ کو ہدایت کی گئی کہ مریضوں کو بروقت، معیاری اور بلا تعطل طبی سہولیات فراہم کی جائیں۔محمد نعمان صدیق نے کہا کہ سرکاری ہسپتالوں میں عوام کو بہتر طبی سہولیات کی فراہمی ضلعی انتظامیہ کی اولین ترجیح ہے اور اس ضمن میں کسی قسم کی غفلت برداشت نہیں کی جائے گی۔ انہوں نے متعلقہ افسروں کو ہدایت کی کہ طبی عملے کی حاضری یقینی بنائی جائے اور مریضوں کے مسائل کا فوری ازالہ کیا جائے ۔دورے کے اختتام پر ڈپٹی کمشنر نے ہسپتال انتظامیہ کو مجموعی کارکردگی مزید بہتر بنانے اور مریض دوست ماحول یقینی بنانے کی ہدایت کی۔انہوں نے مزید کہا کہ ہسپتالوں کی یومیہ بنیادوں پر انسپکشن جاری رہے گی۔