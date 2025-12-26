صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چیف جسٹس اسلام آباد ہائیکورٹ جسٹس سرفرازڈوگرکی ملتان آمد

ملتان (کورٹ رپورٹر)اسلام آباد ہائیکورٹ کے چیف جسٹس جسٹس سرفراز ڈوگر ملتان پہنچ گئے ہیں۔ ذرائع کے مطابق چیف جسٹس ملتان کے قاسم بیلا میں واقع اپنی رہائش گاہ پر قیام پذیر ہیں۔

چیف جسٹس کے دورۂ ملتان کے موقع پر سکیورٹی کے سخت انتظامات کئے گئے ہیں۔ پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے رہائش گاہ اور اطراف میں اضافی نفری تعینات کی گئی ہے ، جبکہ داخلی و خارجی راستوں پر نگرانی بڑھا دی گئی ہے تاکہ کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے بچا جا سکے اور چیف جسٹس کے تحفظ کو یقینی بنایا جا سکے۔

